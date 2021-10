Zazimování muškátů krok za krokem: Záleží na druhu a správném oříznutí

Muškáty se dají pěstovat několik sezon za sebou, pokusíte se o to s námi? Zazimujte pelargonie podle následujících rad a příští rok se můžete těšit z vašeho úspěchu i barevných květů!

Muškáty každoročně zdobí parapety mnoha bytů, domů i úřadů či škol. Na podzim nastává pro někoho dilema. Zazimovat, nebo vyhodit? Zakoupit další rok nové kousky? Spousta lidí si zvolí raději druhou variantu, protože si nechtějí přidělávat práci. Což je docela škoda, protože pokud se do toho člověk pustí a ono to vyjde, bude mít ze sebe skvělý pocit! Budete na sebe pyšní! A to je přece pocit k nezaplacení!

Muškáty jsou romantické, sentimentální a vždy elegantní. Zdroj: shutterstock.com

Důležité kroky

Nejprve se podívejte na všechny rostliny, a to důkladně. Nesmí mít náznak choroby, ani nesmí být napadené mšicemi.

Pelargonie si nechte jen 3 sezony, pak už rostlinky nebudou hezké. Jako si jednou za čas obměňujete šatník, obměňte i muškáty.

Pečlivě vyberte místo

Popřemýšlejte o místě, kde rostliny přečkají zimu. Takové místo by mělo být světlé, ale chladné. Ideální teplota na zazimování je 8 – 12°C.

Ne každý má takovou vhodnou místnost, samozřejmě. Pokud spadáte do této skupiny, raději si na jaře pořiďte nové sazenice, protože kdybyste se pokoušeli o přezimování v nevhodných podmínkách, byli byste asi spíše jen naštvaní, že to nevyšlo.

Muškáty neboli pelargonie se staly neodmyslitelnou ozdobou letních oken a teras Zdroj: oxanochka2003 / Shutterstock.com

Kdy muškáty přesunout dovnitř

Rostliny byste neměli delší dobu vystavit teplotám, při kterých nám zalézá za nehty. Pokud jste velký sledovatel předpovědi počasí, tak truhlíky ukliďte, jakmile uslyšíte, že mají být několik nocí na teploměru minusové hodnoty.

Muškáty můžeme uchovat i přes zimu, nesmí však zmrznout. Zdroj: Djordje Novakov / Shutterstock.com

Zkrácení muškátů před zazimováním

Dříve než pelargonie přenesete na určené místo, vezměte si nůžky a zastřihněte rostlinky na 3 až 4 listy od země. Všechny listy, které jsou poškozené nebo mají žlutý nádech, nekompromisně odstřihněte. Trochu muškátům v truhlíku ukliďte, ať tam nemají nepořádek.

Pokud vám zbyl z léta postřik proti škůdcům a plísním, použijte ho.

Muškát obráží po nevhodném zimování (málo světla a vláhy). Zdroj: I_life / Shutterstock.com

Omezení zálivky

Čím méně stupňů, tím méně zalévat. Tato přímá úměra platí i zde. Když už máte muškáty na odpočinku, musíte omezit jejich zálivku. Ale pozor, substrát by nikdy neměl úplně vyschnout.

V zimním období rozhodně rostliny nepřihnojujte, to si nechte až na jaro, nejlépe na počátek března.

Velkokvěté muškáty (Pelargonium grandiflorum), zvané též anglické. Zdroj: Jana Milin / Shutterstock.com

Co druh, to malinko odlišná péče

Převislé muškáty – tyto rostliny se pyšní dlouhými výhony, které je potřeba na zimu krátit zhruba na polovinu. K výraznějšímu sestřihu se uchylte až na jaře.

Vzpřímené muškáty – u vzpřímených pelargonií není před zazimováním nutný zásadní střih. Klidně nůžky vytáhněte až zjara.

Velkokvěté muškáty – jedná se o nádherný druh, který je jakousi „princeznou na hrášku“ a starost o ně je poněkud náročnější. Nejdůležitější je teplota, která by neměla překročit 10°C a dostatečné prosvětlení místnosti, v níž je zimujete.

