Spoléháte, že bude letos zase mírná zima a ochrana růží není vlastně potřeba? Zimní počasí je ve střední Evropě vrtkavé a také růžařům dokáže připravit nemilé překvapení, i když třeba jen jednou za deset či dvacet let.

Podívejme se na průběh poslední kritické zimy. Koncem roku 2011 bylo teplé počasí a vydrželo i v lednu. Průběh celé zimy 2011/12 byl suchý a vlastně stále bez sněhu. Na konci února uhodily mrazy, které ve středních Čechách dosáhly až pod –20 °C. Přišly dvě vlny po třech dnech s asi týdenní přestávkou. Přidal se vysušující vítr. Růže, zejména na volném prostranství, trpěly. Průběh jara byl pak celkem normální, ale poslední dubnové dny nastalo horko skoro ke 30 °C, padaly rekordy. Růže rychle rašily, někdy z jediného pupenu, který zimu přečkal. Nikdo již nic zlého nečekal, leč stalo se. Po dvacátém květnu teplota na dva dny klesla na –4 °C. Čerstvě narašené výhony růží byly spáleny, a protože to byly výhony již poslední, růže vymrzaly definitivně. Konečný stav byl ovšem dlouho nejasný, neboť růže třeba ještě začaly růst, ale později zakrňovaly, žloutly, zavadaly a zasychaly.

Jak to dopadlo?

Z hlediska ztrát na růžích určitě tenkrát nejhůře dopadly střední Čechy, kde byla v mnoha plochách zničena většina rostlin. Trochu lepší byla situace v Hradci králové a v Olomouci. Na jižní Moravě jsem sice mrazové škody viděl, ale nebyly již zničující. Naproti tomu na Českomoravské vrchovině (kde byl sníh), v Bratislavě i ve Zvoleni byla zima pro růže vlastně průměrná. Určitě více zmrzly desítky let staré růže (i ty řádně řezané a zmlazované), než dvouleté nebo tříleté.

Z hlediska odrůd růží se jen potvrdila choulostivost u těch, o nichž to již dlouho víme. Dále až k zemi vymrzla velká většina růží pnoucích, ale po tomto nuceném zmlazení do konce vegetační sezóny zregenerovala.

Kruté ztráty

Nečekaně kruté ztráty jsme však zaznamenali i mezi novými odrůdami růží půdopokryvných, což zřejmě souvisí s jejich intenzivním opakovaným kvetením až do pozdního podzimu, zvláště pokud toto ještě bylo podporováno hnojením. Na druhou stranu musím pochválit odolnost drobnokvětých polyantek z třicátých let 20. století. Svou mrazuvzdornost také potvrdila pak většina rugosa hybridů, růží sadových a botanických druhů.

close info Jiří Žlebčík zoom_in Drobnokvěté polyantky se umí s krutými mrazy vyrovnat překvapivě dobře.

Bylo to nutné?

Možná vás napadne otázka, zda tehdy mohl prozíravý pěstitel škodám zabránit. Odpověď zní – prakticky nemohl. Běžně prováděné přihrnutí růží, nastýlání drcenou kůrou, stínění chvojím či ohýbání stromkových růží s ponořením korunky do půdy se v tak kritické zimě i jaru ukázalo jako skoro neúčinné. Je zajímavé, že na krutou zimu doplatily z okrasných u nás běžně pěstovaných rostlin růže vlastně nejvíce. Podobně zdecimované byly plochy nízkých skalníků a levandulí. Vedle až k zemi pomrzlých pnoucích růží však stály nepoškozené statné vistárie, které se zřejmě nenechaly k rašení vyburcovat předčasně. Rostliny si prostě zase jednou dovolily nedodržet naše představy.

close info Jiří Žlebčík zoom_in Často i ta nejlepší podzimní příprava na kruté mrazy nestačí.

Jak růže připravit co nejlépe?

Před výsadbou se důkladně seznamte s mírou mrazuvzdornosti odrůdy a porovnejte ji s poměry na své zahradě při zohlednění nadmořské výšky.

Nekupujte sazenice vypěstované v mírných podmínkách jižní Evropy nebo právě přenesené ze skleníku.

Růže sázejte na podzim, tedy v říjnu a v listopadu. Jarní sázení a přesazování růží provádějte opravdu jen v nejnutnějším případě. Slabé růže zimují špatně.

Růže nepatří do stínu nebo na větrná místa. Výsadbu také nepřehušťujte, záhonové růže dávejte asi 50 cm od sebe.

Sazenice by měly být vysazeny asi o 5 cm hlouběji, než rostly ve školce. To platí pro růže očkované i řízkované, pro sazenice prostokořenné i kontejnerované. Při dalším pěstování se snažte, abyste u země, kde je můžete chránit, měli dostatek pupenů.

Po výsadbě růže důkladně zalejte.

Před promrznutím půdy, což bývá obvykle počátkem prosince, růže nově vysazené i starší zasypte kbelíkem kompostu. Je to vhodnější než pouhé přihrnutí, kdy se kořeny odkrývají z boku.

Růže na podzim nikdy radikálně neřežte. Uděláte sice velký pořádek, ale keře ohrožujete větším vymrznutím.

V předjaří růže vždy odhrňte, přebytečnou půdu odneste. Jinak keře po letech doslova „utopíte“.

Všechny nově vysazené růže v předjaří radikálně sestřihněte na výšku 10 až 15 cm. Tím docílíte žádoucího větvení.

V dalších letech růže řežte podle skupiny, do které patří. Velkokvěté záhonové opět až takřka k zemi, jiné záhonové asi na polovinu původní výšky. Růže pnoucí a sadové průběžně zmlazujete vyřezáváním nejstarších výhonů těsně u země.

Pnoucí růže a růže pěstované v stromkovém tvaru po celý rok důsledně vyvazujte k opoře, jinak se rády nalomí a nepřezimují.

Dusíkaté přihnojování růží ukončete v červenci, později je vhodné přihnojení draslíkem v bezchlórové formě.

Růže pěstované v nádobách před zimou zapusťte do země, růže miniaturní je kromě půdy vhodné překrýt i chvojím.

Autor Jiří Žlebčík je botanik. Již celá desetiletí se věnuje výzkumu a pěstování rostlin ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, jehož součástí je i mimořádně inspirativní, veřejnosti přístupná Dendrologická zahrada. Více na Dendrologickazahrada.cz

