Zazimování truhlíků a venkovních nádob s květinami: Jak to udělat nejlépe?

Zima už pomalu klepe na dveře, což znamená, že z balkonů a teras budou postupně mizet jejich teplomilní nájemci. Ostatní vytrvalé druhy je nutné kvalitně zazimovat. Jen tak vám na jaře znovu vyraší, a vy tak ušetříte peníze za nákup nových rostlin.

Celoročně mohou zůstat venku v truhlíkách skalničky, dvouletky, vřes, vřesovec, okrasné trávy, jehličnany, kapradiny, víceleté bylinky, břečťan, azalky, přísavník, půdopokryvné trvalky, listnaté keříky a opuncie. Tyto rostliny jsou odolné, avšak vždy záleží na konkrétních povětrnostních podmínkách. Vždy je dobré květiny před mrazem, studeným větrem a sněhem ochránit.

Truhlíky a nádoby

O zazimování byste měli přemýšlet již během nákupu truhlíků. Běžné glazované nebo plastové květináče sice mrazy snesou, s největší pravděpodobností však popraskají. Při velkých mrazech také hrozí, že praskne dno nádoby. Může za to led, který se rozpíná a materiál poruší. Proto si můžete pořídit speciální termoizolační nádoby, které jsou vhodné jak do tepla, tak i do zimy.

Plastové truhlíky nejsou na zimu vhodné. Zdroj: beckart / Shutterstock.com

Zazimování truhlíků

Prvním krokem je přemístění rostliny na závětrné místo, které je chráněné před deštěm, sněhem, větrem a nadměrným vlhkem. Ideálním prostorem je terasa nebo letní kuchyně. Druhým krokem je důkladná izolace nádoby, která má, oproti volné půdě, omezený objem, a je tak více náchylná k promrznutí. Zalévejte jen v bezmrazých dnech a tehdy, pokud substrát vysychá.

Izolace truhlíků

Hranaté truhlíky můžete ze všech stran obložit polystyrenem. Cena se pohybuje od 30 korun za metr čtvereční. Nezapomeňte na izolaci od studené země. Kulaté nádoby můžete vložit do krabice z polystyrenu nebo do plastového pytle, který vyložíte slámou, spadaným listím, hoblinami nebo drceným polystyrenem. Skvělá je také bublinková fólie. Její cena je cca 60 korun za metr čtvereční. Z této fólie můžete vytvořit jakýsi pytel, který nahoře svážete tak, aby rostlina mohla dýchat. Na materiálu nešetřete a izolaci pravidelně kontrolujte.

Ochrana nadzemních částí rostlin

U dřevin, jako jsou například hortenzie, je nutná také ochrana nadzemní části. Skvělým pomocníkem je bílá netkaná textilie, kterou rostliny snadno obalíte. Na ni potom opatrně navrstvěte chvojí nebo slámu. U stromkových dřevin obalte kmínek a větve prodyšným izolačním materiálem, jako je např. sláma nebo seno. Ten připevněte drátkem nebo provázkem.

Netkaná textilie ochrání rostliny před chladem i větrem Zdroj: Shutterstock.com / photowind

Zazimování balkonových rostlin

Balkonové rostliny nejprve zastřihněte, očistěte od zvadlých, suchých nebo poškozených listů a ošetřete je přípravkem proti savému hmyzu. Následně je přemístěte do místnosti, kde je teplota mezi 5 až 10 stupni Celsia. Ideální je kůlna, garáž, zimní zahrada nebo chodba. Vyšší teploty způsobují vytahování rostlin. Zálivku omezte na minimum. Platí, že čím nižší teplota, tím méně se přes zimu zalévá. Rostliny pravidelně kontrolujte. Mohou být napadeny houbovými chorobami nebo škůdci.

