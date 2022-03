Přišel čas vysadit zázvor, domácí je nesrovnatelný s tím z obchodu

Zázvor je znamenitou medicínou na mnohé neduhy a jeho blahodárné účinky jsou obdivuhodné. Zároveň má velmi pestré využití v kuchyni, kde se používá nejen v suché formě jako oblíbené koření, ale jeho kořen je důležitou přísadou mnoha pokrmů a nápojů. Vytvořte si vlastní zdroj, jeho pěstování je „hračka“.

Zázvorovník lékařský (Zingiber officinale)

Přesný původ dnes tolik populárního zázvoru není zcela známý a stále zůstává malou záhadou. Údajně se poprvé objevil na jihu Číny, odtud se dostal do Indie a poté do všech koutů světa. U nás se prvně objevil ve třináctém století, kdy se prodával sušený jako lék v lékárnách, ale i naložený v cukru jako pamlsek. Dlouhodobě se pěstuje především v Asii, Indii, Číně a Indonésii. V poslední době se jeho produkci věnují i oblasti v severní části Austrálie ve státě Queensland, v Jižní Americe a v Nigérii.

Více než 3000 let plní zázvor úlohu významného a často využívaného koření. Zdroj: profimedia.cz

Zázvor je vyšlechtěná vytrvalá tropická bylina rostlina a volně v přírodě neroste. Z oddenků vyrůstají jednoleté olistěné lodyhy vysoké kolem jednoho a půl metru. Vytváří růžovobílé nebo nažloutlé květy, ale v našich podmínkách se objevují jen vzácně. V rozmanitých podobách se používá jeho dužnatý oddenek, který má typickou intenzivní ostrou chuť s exotickým nádechem. Více než 3000 let plní úlohu významného a často využívaného koření.

Zázvor je přírodní léčitel

Zázvorový kořen podporuje přirozenou obranyschopnost lidského organismu a je báječným lékem proti chřipce a rýmě. Ve formě čaje poslouží i jako účinná prevence chřipkových onemocnění, zejména u střevní chřipky má velmi dobré výsledky. Zázvor je také známý pro své skvělé antiseptické, protihorečnaté a protizánětlivé vlastnosti. Ulevuje i při bolestech hlavy a žaludečních a cestovních nevolnostech. Vyrábějí se z něho mnohé výživové doplňky, které podporují celkové zdraví člověka, včetně posílení imunity, ale také plodnosti či sexuálního života muže i ženy. Podporuje dobré trávení a má údajně pozitivní vliv také při léčbě rakoviny.

Výběr správného oddenku

Zázvor má smysl začít pěstovat právě teď na jaře. Až si budete v obchodě kupovat čerstvý kořen, vybírejte pečlivě a sáhněte po tom správném kousku. Na sázení se hodí lesklé a neseschlé oddenky, nejlépe takové, které mají na konci žlutý vydutý začátek stvolu nebo rovnou rašící pupen.

Pěstování zázvoru v interiéru

Kousek s výhonem odřízněte a nechte tak dva dny při pokojové teplotě ránu zaschnout. Pak můžete připravený oddenek dát do květináče tak, aby byly pupeny směrem nahoru. Použít můžete substrát pro pokojové rostliny smíchaný s trochou rašeliny. Zázvoru svědčí spíše širší květináče, aby měly oddenky dostatek místa na rozrůstání. Květináč postavte na teplé a světlé místo a pravidelně zalévejte. Na správné zálivce si dejte obzvlášť záležet, v tomto případě platí, že méně je lepší než více. Kořen je totiž velmi náchylný k zahnívání. Proto není od věci dát na dno květináče i malou vrstvu drenáže, aby přebytečná voda dobře odtékala.

Za pár týdnů se dočkáte prvních zelených výhonů, které jsou zajímavě dekorativní a podobné bambusu. Většinou dorůstají do výšky 70 až 100 cm, ve větším květináči mohou dosáhnout až 1,5 m. V průběhu pěstování budete muset nejspíš zázvor přesadit do většího květináče. Na podzim omezte zálivku a nechte květináč vysychat. Výhony postupně zaschnou a nakonec odpadnou. A to je přesně čas na vaši sklizeň, protože oddenek bude po 8 až 10 měsících pořádně rozrostlý. Většinu můžete využít v kuchyni a zbytek si budete moci opět zasadit, na jaře se pak dočkáte další úrody. Rostlinu v květináči lze přes sezónu letnit venku.

Zázvorový kořen podporuje přirozenou obranyschopnost lidského organismu. Zdroj: profimedia.cz

Pěstování zázvoru na zahradě

Zázvor je možné pěstovat i na zahradě. Připravený jarní oddenek s pupenem zasaďte těsně pod povrch nakypřené půdy vylepšené kompostem. Můžete je vložit volně na záhon, ale i do skleníku či fóliovníku. Půda by vždy měla obsahovat dostatečné množství živin a měla by mít dobrou propustnost. Protože zázvor nemá rád zimu, počkejte si, až bude po „zmrlých mužích“, ideálním obdobím pro výsadbu je tedy polovina května. Zázvor nemá rád také přímé slunce, proto vyberte vhodné místo. Nezapomeňte na dostatečnou zálivku, hlavně během horkého léta. Stejně jako v interiéru omezte na podzim zálivku, po vyschnutí rostliny vás čeká sklizeň. Po 3 až 4 měsících od výsadby můžete z malých oddenků odebírat průběžně podle potřeby. Odkryjte hlínu, uřízněte si potřebný kousek a ránu dobře ošetřete dřevěným uhlím, aby nezačala zahnívat, a zase zahrňte.

