Mít zeleň v bytě se vyplatí! Ozdobí interiér a vyčistí vzduch. Co můžete udělat proto, aby vaše „domácí zahrada“ jen vzkvétala?

Co si budeme povídat. I pokojové rostliny mají své nepřátele. Jsou to různé nemoci a škůdci, jež mohou z vaší zelené oázy udělat jednu velkou spoušť. Proto je potřeba s tímto nebezpečím počítat a dodat pokojovým rostlinám dostatek vitaminů, minerálů a ochrany. Jedním z řešení je česnek. Tato aromatická zelenina obsahuje spoustu výživných látek a zároveň je antiseptická, antibakteriální a působí i jako prevence proti plísním.

V příspěvku od autora Balkónoví truhlíci najdete postup, jak si vypěstovat česnek doma v truhlíku. Více na kanále YouTube.com.

Česnek v hlavní roli

Proto spousta lidí používá při péči o domácí rostlinky česnek. Zkuste to také: zahrabejte stroužek 1 – 2 centimetry do půdy. Dbejte důsledně na to, aby se stroužek nedotýkal kořenů rostliny, ale byl pouze v jejich blízkosti. Zhruba po týdnu stroužek vyměňte, jinak shnije. Tuto česnekovou kúru opakujte jednou za 2 až 3 měsíce. Rostlinka tím získá odolnost a krásný vzhled.

Česneková zálivka

Pokud se nechcete trápit hrabáním v půdě, můžete využít česnekovou zálivku, která má stejné účinky. Připravíte si ji snadno: Rozdrťte několik stroužků česneku. Drť pak namočte do litru vody a nechte zhruba den nebo dva louhovat. Hotový nálev použijte jako zálivku na pokojové rostliny. Bude fungovat jako prevence proti škůdcům, ale zároveň i jako přírodní hnojivo.

