Zelenina, která vydrží na záhoně v mraze i sněhu. Tuhle sklízet nemusíte

Čerstvá zelenina v zimě? Ne, to není vtip. Naše babičky si běžně chodily pro chutné plody i na zasněženou zahrádku. Některým druhům navíc přemrznutí velmi prospívá. Jaká zelenina vydrží i třeskutý mráz?

Sklizeň nebo výsadba?

Meteorologické předpovědi, které slibují přízemní mrazíky, mohou být noční můrou každého zahrádkáře. Není divu. Většina plodů nejlépe snáší teploty mezi 5 - 35 ºC. Některé druhy zeleniny jsou však schopné v našich podmínkách přezimovat. Na podzim tedy můžete vysévat mrkev, kořenovou i naťovou petržel, cibuli, šalotku, zimní odrůdy česneku, ozimé odrůdy košťálovin a přezimující špičaté zelí. Do konce listopadu nechte venku zelí, ředkvičky, čekanku nebo fenykl.

Lahodná chuť

Metabolismus rostlin se při působení dlouhodobého chladu zpomaluje, cukr a další látky se již nepřeměňují, ale ukládají se do listů, kořenů, hlíz nebo bulv. Díky tomu jsou odolnější druhy zeleniny lahodnější a mají plnější chuť. Navíc, u nás přezimující plodiny mají vysoký obsah vitamínů, což v zimě rozhodně oceníte.

Metabolismus rostlin se při působení dlouhodobého chladu zpomaluje. Zdroj: Paul Maguire/Shutterstock.com

Zelenina do mrazu

Mezi ty druhy zeleniny, kterým mráz prospívá, patří především brukve. Zejména kapusty – kadeřavé, velkolisté či růžičkové v různých podobách a křížencích. Zimu ale přečká také některá kořenová zelenina, zimní pórek nebo černý kořen.

Kapusty

Kapusty mají hojné využití. Můžete je konzumovat jak syrové, tak tepelně upravené. Skvělé jsou z nich saláty, zeleninové polévky, náplně do masa, závitky nebo přílohy. Zajímavostí také je, že když oloupete košťál kadeřávku, chutná jako chřest. Výborný je lehce spařený s máslem. Všechny druhy kapust vydrží teploty až do minus 15 stupňů Celsia. Pokud by rtuť na teploměru klesla ještě níže, zakryjte je bílou netkanou textilií.

Kořenová zelenina

Mrkev, petržel a pastiňák vydrží i velké mrazy. Stačí, když je přikryjete netkanou textilií nebo alespoň chvojím. Jakmile přemrznutou zeleninu sklidíte, zkuste ji zpracovat co nejrychleji. Má tendenci uhnívat. Hniloba kořenů také hrozí při rychlé oblevě.

Čerstvý pórek

Zimní odrůda póru vydrží na zahrádce celou zimu. Pokud jste si tedy na jaře tuto plodinu zasadili, hlídejte pouze střídání mrazu a tání. Stejně jako kořenová zelenina, i pórek má tendenci zahnívat.

Zimní odrůda póru vydrží na zahrádce i celou zimu. Zdroj: Graham Corney/Shutterstock.com

Černý kořen

Tato staročeská zelenina je nyní opět na vzestupu. Přemrznutí mu dodává sladko trpkou chuť, která je vhodná do salátů nebo jako náhražka křenu. Zimní odrůda se vysévá v srpnu.

Špenát a magnold

Vyseli jste v září špenát? Zkuste ho nechat v záhonu do zimy. Jeho listy budou sice menší a více tužší, i tak se můžete těšit z vysokého obsahu vitaminů C, E a K. Stejně tak dokáže přezimovat i mangold, který patří k výnosným plodinám. I v zimě si tak můžete připravit zdravý a čerstvý salát.

Zdroj: www.ceskatelevize.cz, www.prozeny.cz