Vyséváte zeleninu přímo do záhonů? Nedělejte chyby. Odborník radí své triky

Některá zelenina je předurčena k vysetí a předpěstování sazeniček před výsadbou v teple. Jsou však druhy, jejichž semínka můžete za jistých podmínek vysévat přímo do záhonů.

Ve dnech, kdy denní teploty překračují 15 °C, se můžete pustit do výsevu nenáročných druhů zeleniny přímo na záhony. Když se budete držet jistých pravidel, dočkáte se během několika týdnů první úrody a dávky čerstvých vitaminů přímo ze své zahrádky. Než však s výsevem venku začnete, je potřeba udělat pár důležitých úkonů.

Zničte vytrvalé plevely

Nejprve zbavte záhony všech obtížných plevelů, a to pečlivě i s kořeny. V tomto období se to týká především bujně rostoucího ptačince žabince nebo pýru plazivého. V případě, že bude plevel neodbytný a objeví se znovu, zkuste použít některý ze selektivních herbicidů. Vyhněte se však herbicidům totálním, které nejsou vhodné. Velice snadno by mohly omezit, nebo dokonce zcela zastavit, růst klíčících rostlin.

Nejprve zbavte záhony všech obtížných plevelů, a to pečlivě i s kořeny. Zdroj: shutterstock.com

Dopřejte semenům nadýchanou půdu

Před samotným výsevem důkladně zkypřete na záhonu zeminu, oživíte tak činnost všech mikroorganizmů a pomůžete zadržování vody. A když k tomu přidáte do půdy uleželý kompost, vznikne vám ideální prostředí pro správné klíčení.

Nepodceňte výběr druhu

K vysévání přímo do záhonů si vyberte některé z raných a hybridních odrůd zeleniny. Mají totiž zvýšenou odolnost proti nepříznivým vlivům přírody a zároveň mnohem méně trpí chorobami.

Jakou zeleninu vysévat

Listová zelenina (mangold, zelené saláty, špenát)

Kořenová zelenina (červená řepa, černá ředkev, ředkvičky, petržel a mrkev)

Luštěniny (fazole, hrách)

Dolaďte záhon

Než se dáte do výsevu, vyznačte si na záhonu řádky k setí. Mezi jednotlivými semeny ponechte mezeru 1, 5 až 2,5 cm, nebudete muset vyjednocovat tzv. semenáčky a semena budou mít od počátku dostatek místa ke svému zdárnému růstu. Sazeničky budou díky tomu nižšího vzrůstu se silným a zdravým stonkem a jejich děložní lístky se dlouho udrží. Velkou předností řídkých výsevů je vysoký a vyrovnaný výnos. Naopak rostliny z hustého výsevu rychle ztrácejí děložní lístky, jsou velmi slabé, vytáhlé a náchylné k chorobám. Jakmile zasejete všechna semínka, zahrňte je centimetrovou vrstvou půdy.

Mezi jednotlivými semeny ponechte mezeru 1, 5 až 2,5 cm, nebudete muset vyjednocovat. Zdroj: shutterstock.com

Semena potřebují zálivku

Nový výsev udržujte stále mírně vlhký, ale nikdy ho nepřelévejte! Rostlinám by se v příliš mokré půdě špatně vyvíjely kořeny a hrozilo by riziko houbových chorob. Nadměrné množství vody by zároveň zeminu zbytečně udusalo, rychleji by vysychala a na jejím povrchu by se zbytečně vytvořil tuhý škraloup.

Popožeňte výsadbu

Zasetá semena můžete nejen ochránit před škůdci, ale také urychlit jejich růst. Použijte k tomu buď netkanou textilii, nebo bezbarvou polyetylenovou fólii. Mezi krycím materiálem a výsevem byste měli nechat tak 5 cm mezeru. Nové rostliny budou mít dobrou izolaci před nebezpečnými výkyvy nočních a ranních teplot. Ve slunné dny zakrytí odstraňte. Pro lepší manipulaci můžete fólii napnout do dřevěného rámu z dřevěných latěk. Přikrýváním záhonu navodíte podmínky jako v pařeništi a můžete se těšit na brzkou úrodu.

