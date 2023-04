5 druhů zeleniny, které milují hnojení popelem. Ale musíte to udělat správně!

Máte krb, kotel nebo zahradní ohniště? Pak jistě s určitou pravidelností vyprodukujete slušné množství dřevního popela. Je naprosto jedno, jestli topíte poleny, dřevěnými peletami nebo dřevěnými briketami, popel z nich se bude ještě hodit. Určitě jej nevyhazujte jako nepotřebný odpad. Využijte jej jako hnojivo na záhonech!

Nutnost dopřát záhonům živiny, aby byla skvělá úroda, je známá věc. Většinou se ale sahá po kupovaných hnojivech, nebo po chlévském hnoji. Vy můžete dopřát minerální vzpruhu záhonům i jinak. Zasypejte záhon popelem vzniklým ze spalování dřeva a zpracujte tak odpad, který byste jinak vyhodili.

Popel je nabitý živinami

Říkáte si, jak může být takový popel pro záhon prospěšný? Může. Většina minerálních látek a živin se do dřeva dostane z půdy v průběhu vegetačního života stromů. I po zpracování dřeva do pelet a briket prospěšné minerální látky ve dřevě zůstanou. Dřevní popel proto najde další cenné využití v zahradě. Látky v něm obsažené obohatí kompost, pomohou zelenině a jeho prvky využijí květiny.

Jak s popelem pracovat, se podívejte v tomto videu:

Popel obsahuje vápník, fosfor, draslík, hořčík a další minerály, které potřebují ke svému růstu některé druhy zeleniny a ovoce.

Které zelenině popel vyhovuje?

Dřevní popel zvyšuje pH půdy. Hodí se tak pro rostliny, které tuto půdní vlastnost ke svému dobrému růstu vyžadují. Kromě dodávky živin chrání aplikace popela na záhon i jejich zdraví a zvyšuje výnosy plodin. Chrání rostliny proti škůdcům z hmyzí říše, odrazuje slimáky, působí jako přírodní insekticid a repelent. Vysloveně svědčí cibuli a česneku. Vhodný je i pro salát a pórek. Rajčata díky popelu budou krásně rostlá a šťavnatá. Chcete-li mít pěknou úrodu brambor, ani na nich s popelem nešetřete.

Dřevěného popela se nezbavujte, využijte jej na zahradě. Zdroj: shutterstock

S množstvím popela opatrně!

Popel je pro některé druhy zeleniny a ovoce doslova životabudičem, přesto jej dávkujte s rozvahou. Dokáže dramaticky měnit pH půdy a příliš mnoho popela by rostlinám nemuselo přijít vhod. Jistějšího dávkování lze dosáhnout metodou popelového postřiku. Rozpusťte půl kilogramu popela v jednom litru vody, naplňte roztokem nádobu na postřik záhonu a pusťte se do práce. Uvedené množství roztoku by vám mělo vystačit na 5 metrů čtverečních záhonu.

Popelem můžete podpořit i úrodu brambor. Zdroj: Shutterstock

Na záhony sypat podle pravidel

Popel můžete samozřejmě dávkovat i lopatkou. Mějte však na paměti, že nanejvýš 2 kilogramy minerálního pokladu byste měli využít na 10 metrů čtverečních záhonu. Pokud si vezmete na pomoc běžný kyblík, počítejte, že se do něj vejde zhruba pět kilogramů popela. Ještě jedna rada na závěr. Nikdy nesypejte na záhon žhavý nebo doutnající popel! Rostliny byste spálili. Vždy jej nechte zcela vychladnout, až pak jej aplikujte, kde je potřeba.

