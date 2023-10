Chystáte se zazimovat záhony? Existuje hned 7 druhů zeleniny, které na záhoně můžete s klidem nechat až do zimy a postupně si na nich pochutnávat. Prozradíme vám, které to jsou.

Začátek podzimu probíhá ve znamení mravenčí práce na zahradě. S největší pravděpodobností sklidíte poslední opozdilce a zaměříte se na přípravu záhonu na další sezónu. Drtivé většině úrody nesvědčí první mrazíky, ovšem existují i některé druhy zeleniny , které můžete s čistým svědomím na záhoně ponechat a sklízet postupně, jak budete zrovna potřebovat.

Listy plné zdraví

Asi nejčastější houževnatou zeleninou, která vám vydrží na záhoně a vyplatí se ji ještě vysít, je listová zelenina. Na mysli máme hlavně saláty, jako je polníček a špenát. Jaké další druhy je možné sklízet až do Vánoc? Na to se podívejte ve videu na YouTube kanálu Plodná zahrada:

Kořenovky chlad zvládnou

Skvělou zeleninou, kterou oceníte zejména v podzimních plískanicích při vaření vývaru, nebo poctivých omáček a polévek, je kořenová zelenina. Zmrzlou půdu vydrží mrkev i petržel, takže ji nemusíte nyní sklízet všechnu, ale klidně si jich pár pro pozdější potřebu na záhoně ponechte.

Na záhoně klidně nechte i pastinák. Oproti petrželi je odolnější a v chladné až zmrzlé půdě vydrží bez potíží. Dobré je ho při opravdu nízkých teplotách přikrýt netkanou textilií.

close info Shutterstock zoom_in Růžičková kapusta je u nás stále ještě poměrně nedoceněnou zeleninou.

Oblíbenec hlavně v cizině

U nás si růžičková kapusta své příznivce teprve získává. Přesto by neměla uniknout tato vitaminy nabitá a houževnatá zelenina vaší pozornosti. Letos už si ji vysadit nestihnete, ale příští rok na ni myslete.

Sazeničky musejí do země nejpozději do poloviny června, ovšem pak budete malé kulaté plody sklízet po celou zimu. Kapustičky jsou výtečnou přílohou, zkusit je můžete se slaninou, nebo na másle s parmezánem.

Pohádková zelenina? Kdepak!

Název má jako z pohádky, přitom se jedná o zeleninu, kterou pěstovaly naše babičky. Konzumovat černý kořen můžete jako salát, nebo z něj uvařit lahodnou krémovou polévku. Když jej na zahradu vysadíte na jaře, budete se z něj moci na záhoně těšit klidně celou zimu.

Pórku není nikdy dost

Pórek je lahodná zelenina a má všestranné využití. Pokud se zaměříte na zimní odrůdu této zeleniny, nemusíte ji sklidit ze záhonu nyní, ale klidně jej tam ponechte po celou zimu. Dejte ovšem pozor, aby nezačal uhnívat, pokud se bude příliš střídat obleva a mrazy.

close info Shutterstock zoom_in Kadeřávek je plný vitaminu C a má poměrně široké využití v kuchyni. Sklízejte jej skoro až do jara.

Šance pro kadeřávek

Spolu s kapustičkami patří kadeřávek k té méně oblíbené zelenině a to je škoda. Zrovna on dokáže dodat v zimě tolik potřebné vitaminy a ze všech košťálovin je v podstatě nejodolnější. Zvládne mrazy klidně až do -15°C. V kuchyni jej můžete využívat mnoha způsoby. Přidávat do nejrůznějších pokrmů, uvařit polévku, hodí se na chipsy, nebo jej jednoduše přidejte do špenátu.

