Které zelenině se daří stále dobře i pod sněhem? Budete se divit, ale je jí docela dost.

Zelenina pod sněhem

Nejsme na to zvyklí, mnohé by to ani nenapadlo, a přece zelenina našeho překvapení nedbá a vesele si roste pod sněhem, ve studeném skleníku nebo jen tak zvolna přikrytá bílou textilií. Nízké teploty jí nevadí, ba naopak. Která zelenina si pod sněhem hoví?

Nejen, že některé druhy zeleniny pod sněhem úspěšně rostou, ale některé lze dobře v zimě i vysévat a těšit se ze sklizně průběžně, třeba jako John z YouTube kanálu Learn Organic Gardening at GrowingYourGreens čili Naučte se ekologicky zahradničit na GrowingYourGreens.

Zdroj: Youtube

Kadeřávek, kapusta a další

Králem mezi zimní zeleninou je kadeřávek, který je nezvykle dužnatý a pevný, sněhu, chladu, ale i holomrazům odolává bez jakýchkoli potíží, ale pravdou je, že ne každému se v kuchyni osvědčil. Pokud toužíte po nezmaru, který budete moci sklízet i kdyby trakaře padaly, pak to je právně on! Jsou tu však ale i další a významně chutnější druhy.

Například kapusty. Růžičková kapusta také nevodní každému, ale zimě výborně čelí i obyčejná hlávková kapusta, kterou už lze zpracovat mnoha zajímavými způsoby.

Výborně se daří také špenátu, který lze sklízet průběžně. A v nevyhřívaném, ale funkčním skleníku nebo fóliovníku, můžete pěstovat také celou řadu dalších listových zelenin. V zimě poroste také vodnice a tuřín, topinambur nebo černý kořen čili hadí mord. Ale také oblíbený pór, který v kuchyni jistě oceníte.

close info fujilovers / Shutterstock.com zoom_in Kadeřavá kapusta patří mezi mrazuvzdornou zeleninu a můžeme ji ponechat na záhonech.

Zimní zelenina v záhonu, foliovníku i skleníku

Výběr stanoviště můžete být v případě zimního pěstění také docela náročný oříšek. Tato zelenina sice dobře čelí nízkým teplotám, ale potřebuje světlo i dostatek vláhy. Zatímco na krytém záhoně nebo ve skleníku bude zelenině jistě pohodlněji, víc vody může mít na záhonu bez jakýchkoli překážek a zástěn.

Pokud se pokoušíte o zimní pěstování, na zálivku nesmíte zapomínat, především v případě, že používáte fóliovník nebo skleník, kde je půda odizolovaná od okolí, voda do ní nestéká a nedochází tak přirozeně k závlaze. Záhonů svědčí přihrnutí ze stran slámou, chvojím nebo přetažení textilií, které zeleninu ochrání.

Zatímco většina zeleniny už by měla být nyní narostlá do větších sazenic, které přece jen čelí zimě lépe, druhy jako petržel, mrkev nebo naťová petrželka je možné vysívat více méně kdykoli během zimy, nicméně výsev a sadba pro zimní pěstování jsou spíš otázkou pozdně letní a podzimní sadby.

I zimní sklizeň má nějaká pravidla. Zeleninu vám sice nenapadnou škůdci a bude mít přirozeně dobré podmínky pro její růst, ale během oteplení může trpět na vznik plísní. Sklízet byste měli jen za suchého počasí. Snažte se sklizené rostliny nezapařit a po odstranění části nebo celé rostliny hned záhonek přhrňte a přikryjte.

nasezahrada.com, zahradkarskaporadna.cz