Vysévejte zeleninu do pařeniště: Sklízet můžete už v dubnu.

Založili jste si nebo už máte delší dobu tzv. teplé pařeniště? Udělali jste dobře, protože už ke konci února můžete vysévat některé druhy zeleniny.

Teplé pařeniště je vyhřívané kompostem nebo hnojem, můžete se tedy směle pustit do práce a první jarní vitamíny můžete mít už v dubnu. Semínka pro klíčení potřebují hodně světla, takže čím bude den v měsíc delší, tím lépe. Ideální pro výsev v tomto období jsou rané košťáloviny, ředkvičky, ale také mrkev. Vhodné jsou i některé druhy kedluben, salátů nebo zelí, zimní i naťová cibulka, česnek či řeřicha. Za okno na parapet patří citlivější zelenina a bylinky, jako třeba papriky, celer, rajčata, lilek či majoránka nebo bazalka.

V dubnu už můžete mít první ředkvičky. Zdroj: Profimedia

Domácí substrát

Nejprve si připravte substrát, který by měl být spíše vlhčí. Výhodou je, že výsevní substrát koupíte v každém dobrém zahradnictví. Namíchat si ho však můžete i doma, tak jak to dělaly naše babičky. Smíchejte tedy obyčejnou zeminu, písek a kompost v poměru 1:1:1. Substrát nakypřete a pak si naznačte řádky, do kterých budete zeleninu vysévat. Povrch musí být zcela rovný, jen tak zabráníte zadržování vody a utopení semínek.

Semínka nedáveje do zeminy příliš hluboko. Zdroj: Profimedia

Vlažná voda

Mezi řádky dodržujte vzdálenost asi 10 cm a semínka vkládejte do zeminy řídce, aby zelenina vyrostla dostatečně silná. Osivo by mělo být v hloubce asi půl centimetru, více ne, protože než by se klíček probojoval na povrch, trvalo by to delší dobu. Máte vyseto? Mírně semínka zatlačte deskou, třeba prknem, a jemně zalijte vlažnou vodou. A nezapomeňte si v pařeništi nechat místo na pozdější druhy zeleniny nebo květiny.

Zdroje:www.receptyprimanapadu.cz, smilinggardener.com