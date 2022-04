Kterou zeleninu vysévat právě teď v dubnu?

Toužíte po bohaté úrodě? Nezapomeňte na včasný výsev, ještě to stihnete! Jestli jste neměli ve všem tom velikonočním frmolu dost času na výsev, měsíc duben je na to ještě stále ideální. Snese to některá zelenina i letničky.

Jaro se již hlásí, kde může a některé rostliny je stále ještě možné vysít či vysadit. Nezahálejte tedy a pusťte se do práce. Jinak se sami zbytečně připravíte o skvělý zdroj vitamínů a minerálních látek, které by vám vypěstované plody poskytly. Jestli jste si letos chtěli vypěstovat vlastní zeleninu už od semínka, ale zatím jste to nestihli, už to opravdu neodkládejte. Některé plodiny běžně potřebují krátký pobyt ve vnitřních prostorách, kde mají pro prvotní růst vhodnější podmínky. Jiné druhy zase lépe snesou přímý výsev do studené půdy.

Duben je měsícem listové zeleniny

Přesně v toto období ještě můžete vysít mnohé druhy zelených salátů nebo i špenát. Osivo vysejte buď přímo do záhonků ve skleníku, nebo do sadbovačů umístěných na okenní parapet doma. Výběr je dle vašich potřeb a možností. Do vhodného substrátu vysejte nahusto semínka a jakmile se objeví první pravé listy, rostlinky rozsaďte. Jakmile budete mít jistotu, že již nehrozí nebezpečné ranní mrazíky, přesaďte sazeničky ven do zahrady. Nezapomeňte od počátku na dostatečnou zálivku, aby semínka nevyschla.

Duben je měsícem listové zeleniny. Přesně v toto období ještě můžete vysít mnohé druhy zelených salátů nebo i špenát. Zdroj: shutterstock.com

Rajčata a papriky jsou základ

V tomto období ještě stíháte osít i plodovou zeleninu. Nejoblíbenější jsou všechny možné druhy rajčat, paprik, salátových okurek a lilků. Nejméně osm hodin před výsevem namočte semínka do vody a potom je v sadbovači zahrňte slabou vrstvou vhodného substrátu. Jakmile se objeví první pravé lístky, vytřiďte je a udělejte každé dostatek místa. Sazeničky se budou moci rozrůst a získat na síle, než je v druhé polovině května vysadíte na záhon.

Ředkvičky pro celou rodinu

V dubnu můžete do volné půdy vysévat ředkvičky. Při teplotě do 10 °C vyklíčí do dvou týdnů, při teplotě do 20 °C i mnohem rychleji. Klíčení lze urychlit předchozím namočením semen do vlažné vody, kdy je druhý den necháte v procesu pokračovat v misce s vlhkou vatou. Předklíčená semínka ředkviček vsaďte do půdy a lehce je zasypte vrstvou lehčího substrátu.

Není nad domácí cibulku

Stejně tak naložte s cibulí. Vysejte ji doma do sadbovačů, nechte ji vyklíčit nad zem a poté ji i s pěstebními nádobami přeneste do skleníku. Bude tam mít častý přísun slunka a neohrozí ji nízké teploty. Jakmile bude stálé teplo, přesaďte ji do zahrady.

Česneku dopřejte kvalitní a bezpečnou půdu

Většina zahrádkářů vysazuje sice česnek už na podzim, ale některé odrůdy jsou určené k výsadbě na jaře. Přestože jste to mohli udělat již počátkem března, nezoufejte, ani teď ještě není pozdě. Stroužek vsaďte alespoň 6 cm hluboko do zeminy a dodržte mezi jednotlivými česneky dostatečnou vzdálenost. Proveďte moření vybraným fungicidem a pamatujte, že není dobré česnek sázet tam, kde byly dříve jiné cibuloviny nebo brambory. Jakmile bude rostlinka tak 7 cm vysoká, přihnojujte a pravidelně půdu zbavujte plevele.

Zelí se hodí a je zdravé

V dubnu ještě stíháte vysít i rané odrůdy zelí. Semínka vložte do hloubky 1 cm kvalitně prohnojené půdy, nejlépe kompostem. Ve chvíli, kdy vzejdou rostlinky, vyjednoťte je a rozesaďte tak 15 cm od sebe. V tomto případě si dejte pozor na kladení vajíček běláska zelného, a proto rostlinky raději ochraňte bílou netkanou textilií.

Přesně v polovině dubna přichází ten správný čas na výsadbu ranných předklíčených i nepředklíčených brambor. Zdroj: shutterstock.com

Vysaďte si vlastní brambory

Přesně v polovině dubna přichází ten správný čas na výsadbu ranných předklíčených i nepředklíčených brambor. Ukládejte je vždy do půdy obohacené kompostem a držte se pravidla, že čím je hlíza větší, tím hlouběji ji vsaďte. Vzdálenost mezi jednotlivými řádky by měla být něco kolem 70 cm, mezi brambory v řádku 40 cm.

Zdroje: www.adbz.c, www.abecedazahrady.dama.cz, www.weiki.bio