Jednoduchá pravidla, jak zalévat zeleninu, aby abyste zabránili vzniku plísně

Pěstování svých vlastních plodin se opět dostává do módy. Víte jak a kdy zalévat zeleninu? Pokud kropíte hlava nehlava, může docházet k plísni a jiným chorobám. Pojďme se společně podívat, jak zabránit všemu nechtěnému.

Zdroje: www.jakpestovat.cz, www.ceskestavby.cz

V posledních letech je pěstování čehokoli opět „in“. A co teprve v posledním roce a půl, v období covidu. To se do pěstování pustili i ti, koho zahrada do té doby moc nezajímala. Mám s tím vlastní zkušenost.

Co druh, to rozdílné nároky na zálivku

Každá zelenina má svoje specifika ohledně pěstování a zálivky nevyjímaje. Rajčata budete zalévat jinak než cibuli. Při nadbytku vody u ředkviček, rajčat, mrkve nebo kedlubny, dochází k popraskání rostlinných pletiv. Při nedostatku vody například hořkne salát, kedlubny tvrdnou, dochází k vadnutí rostlin.

Shromažďujte si na zahradě dešťovou vodu, nebudete litovat! Zdroj: shutterstock.com

Jakou vodou zalévat

Shromažďujte si na zahradě dešťovou vodu, nebudete litovat! Ta je totiž na zeleninu nejideálnější. Lze pořídit různé nádoby, velké, menší, i barevně se dá v dnešní době vybrat. Voda je teplejší, což je na zalévání velké plus! Pokud nechcete mít po zahradě rozestavěné nádoby s vodou, pořiďte si podzemní nádrž.

Zalévací tipy, které zelenině prospějí: