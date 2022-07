Rezavé hřebíky nevyhazujte, poslouží jako skvělé hnojivo: Pro které rostliny?

Víte, že i rostliny mohou trpět neodstatkem železa? Vyrobte si jednoduché hnojivo s obsahem železa, které rostlinám trpícím chlorózou pomohou. Jak poznáte, že rostlinám železo chybí?

Zdroje: adbz.cz, www.akvarijni.cz

Železo potřebují i rostliny. Přihnojte je

Nejen lidé trpí často nedostatkem železa. Tento prvek je nezbytný nejen pro člověka, ale také pro rostliny. Rostliny mohou deficitem železa trpět. Projevuje se to na mladých rostlinách zažloutnutím výhonků i listů. Tento stav se označuje jako chloróza a vyskytuje se především v alkalických půdách, respektive v půdách s pH hodnotou vyšší než 6,5. Chloróza může být způsobena také například chladným počasím, nadbytkem vody či přehnojením.

Zelené žilkování a žluté zabarvení mezi ním je znakem chlorózy. Zdroj: walkerone / Shutterstock

Nedostatek železa a hřebíky

Zatímco víme, že chloróza rozhodně existuje a odvrátit ji můžete použitím přípravků s obsahem železa, případně dašlími minerály, které mohou roslinám chybět, zda fungují hřebíky, není zcela jasné. Na toto téma se dočtete řadu článků zcela protichůdných názorů a není se čemu divit.

Zakopávání hřebíků k rostlinám či dokonce sázení v plechovkách je stará praktika, na kterou nedají mnozí dopustit. Na druhou stranu jiní zahrádkáři pochybují, že je možné, aby rostliny přijímaly železo z rezivějícího hřebíku či jiného železného předmětu.

Nicméně například odborníci na akvaristiku, kde se také běžně setkáváme s použitím hřebíků na dně nádrže pro zajištění dostatku železa vodním rostlinám, oponují tím, že jde o starou techniku, která funguje, a to díky skutečnosti, že rostliny dokáží samy pozměnit vlastnosti železa a chemicky je upravit k vlastní potřebě.

Nedostatek železa nebo jiných minerálů, může vypadat takto. Zdroj: Sarah2 / Shutterstock

Domácí hnojivo z hřebíků

Pokud chcete tento trik vyzkoušet, vezměte si na pomoc několik rezivějících hřebíků a hrnec s vodou. Do dvou litrů, přidejte zhruba osm hřebíků a nechejte je ve vodě. Občas je promíchejte, krátce vodu zahřejte a nechejte opět vystydnout. Po několika hodinách by měla být voda zbarvená do hněda a vhodná k použití. Vodu přelijte do láhve nebo konvičky a použijte jako zálivku k rostlinám jednou za měsíc.