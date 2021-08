Pěstování zelí: Nejlepší tipy a vychytávky britských expertů

Umíte si představit knedlo-vepřo bez zelí? Rozhodně ne. A co takhle s vlastním vypěstovaným zelím? To už je jiný kalibr! Jak na zelí, to se dozvíte níže v článku.

Do zmiňovaného pokrmu se samozřejmě používá zelí hlávkové. Pěstovat ale nemusíte jen hlávkové, prubněte i něco víc exotického! Čínské nebo pekingské se na záhonu budou skvěle vyjímat. Pěstování těchto druhů není nijak složité, tak si to rozhodně zkuste.

Druhy zelí

Hlávkové zelí – tato dvouletá bylina se řadí mezi košťálovou zeleninu, které je vyšlechtěna z brukve zelné. Obsah vitamínu C je u zelí opravdu vysoký. Čerstvě nakrouhané se výborně hodí do salátů, vařené poslouží jako chutná příloha.

Pekingské zelí – neboli nappa, je původem z Číny. Jedná se o jednoletou rostlinu, opět se může pochlubit vysokým obsahem vitamínu C. Na pultech obchodů se ještě stále setkáváme s chybným označením – čínské zelí.

Čínské zelí – také bok čoj, jednoletá rostlina původem z východní Asie. Čínské zelí netvoří pevnou hlávku, listy mladých rostlin sklidíte již za tři týdny od vysazení.

Hlávka zelí připravená ke sklizni Zdroj: Shutterstock.com / OHishiapply

Všeobecné tipy a triky k pěstování zelí

1. Jestli chcete mít skvostné zelí, předpěstujte si ho doma ze semen. Až se vytratí i ten poslední přízemní mrazík, přesaďte vypěstované sazenice ven na záhon. S vysazováním semen začněte zhruba 6 týdnů před plánovaným vyšoupnutím sazenic do světa.

2. Zelí si lze vypěstovat i v květináči. Musíte dbát na dobrý odtok. Květináč by měl mít v průměru nejméně 30 cm. Když bude mít místa víc, hlávka bude větší.

3. Půdu u zelí udržujte stále vlhkou. Můžete si pomoci mulčem.

4. Nedávejte na záhon k zelí například brokolici nebo květák, protože všechny tyto rostliny vysávají živiny z půdy ve velkém stylu.

5. Nejlépe vám zelí bude prospívat v půdě bohatou na dusík. Pokud víte, že to s dusíkem máte na štíru, můžete na záhon před vysazením sazenic přidat kompost nebo hnůj.

6. Nesázejte zelí na stejné místo jako minulý rok.

Jak na zelí hlávkové

Hlávkové zelí se na zahrádkách vídá nejčastěji. Jeden z důvodů může být fakt, že ho umíme dokonale zpracovat.

Vybrat si můžete z množství kultivarů (rané až pozdní), které mají různou barvu (bílá, červená, červenofialová) a hmotnost (od půl kila až po více než deset).

Kdo je lenoch líná a nechce se mu předpěstovat sazenice, nevadí. Pozdní odrůdy vysejte po „zmrzlých“ přímo do záhonu. Rané odrůdy se mohou vysít v půlce dubna, ale pouze do pařeniště. Z pařeniště sazenice přesuňte na záhon též až po posledních mrazících. Nešetřete místem! Prostor se odvíjí od typu zelí. Některé hlávky budou potřebovat přes 50 cm!

Zelí má rádo hojnou zálivku v období vegetace. Ale pokuste se vychytat takové množství, které mu bude vyhovovat. Přemokření i sucho zelí neprospívá.

Pekingské zelí Zdroj: Profimedia

Pekingské zelí a podmínky pro pěstování

Nejčastěji se setkáte s pěstováním pro sklizeň na podzim, neboť se semínka jednoduše zasejí přímo do záhonu od půlky července do počátku srpna. Druhým důvodem je nízké riziko vybíhání do květu, kterým trpí zejména rané kultivary.

Pravý čas na sklizeň je ten, pokud jsou hlávky dobře zavinuté, což bývá cca 60-90 dnů po výsevu.

Čínské zelí Zdroj: Nungning20 / Shutterstock

Čínské zelí má podobné nároky na pěstování jako zelí pekingské. Spíše se podobá salátu, protože netvoří pevnou hlávku. Sklízet ho můžete kdykoliv, ufikněte listy asi 3 cm nad zemí, nebojte, dorostou.

