První měsíc nového roku již uplynul, ale ta pravá zahradnická sezona začíná právě nyní, v únoru. Proč a jak si pro ni založit zahradnický diář?

Diář věnovaný zahradě, ať už se jedná o klasický diář, poznámkový sešit nebo elektronickou verzi zápisníku, se hodí nejen pro zapisování úkolů. Vyplatí se zaznamenávat i současnost a minulost. Pokud si díky zápisům poté můžete porovnat své pěstitelské úspěchy i neúspěchy v souvislosti s péčí o rostliny i okolnostmi v minulých letech, objevíte možná mnoho užitečných souvislostí.

A pokud rádi experimentujete s novými druhy a odrůdami zeleniny i letniček a zkoušíte rozmanité postupy, pečlivé zaznamenávání se vyplatí, i když na ně v plném proudu zahradnických prací možná sotva najdete čas. Ale mnohdy stačí jen chvilka… zvláště pokud je šikovný zápisník vždy po ruce.

close info Shutterstock.com / Vera Petruk / Shutterstock zoom_in Nejvhodnější je malý sešítek, který se vejde do kapsy zahradnické zástěry

Pro někoho proto může být příhodnější menší sešit, který se vejde do kapsy zahradnické zástěry. Větší zase poskytne prostor pro zapisování nápadů na další zkrášlení zahrady a plánování. Možná se bude hodit zápisníků více… a to takových, které si oblíbíte. Těšit a inspirovat vás může i samotný jejich vzhled, a tak je s radostí otevřete vždy, když to bude potřeba.

Malá kronika vašich rostlin

U každého druhu a odrůdy především jednoletých rostlin si můžete zapsat datum výsevu, případně i výsadby, podmínky, které měly rostliny na počátku (teplota, příprava půdy, rozestupy, vzájemné kombinace aj.) i následnou péči o ně (způsob a frekvenci zálivky, hnojení, mulčování) a výsledek. Například bohatost a délku kvetení nebo kvalitu, množství a chuť plodů, kořenů či listů podle toho, co je u daných rostlin tím zásadním. Zároveň můžete zaznamenat počasí, jaké panovalo. Rovněž výskyt chorob a škůdců a případná preventivní i léčebná opatření proti nim stojí za zaznamenání.

Pokud si mícháte vlastní substráty, zapište si jejich složení a sledujte, jak rostliny prospívají. Ovlivňuje je sice i mnoho dalších faktorů, přesto se někdy podaří vypozorovat, který recept se osvědčil více.

close info Shutterstock / Shutterstock zoom_in Mícháte si vlastní substrát? Určitě si nezapomeňte do diáře poznačit přesné poměry!

Sledovat můžete i souvislosti mezi péčí o trvalky a dřeviny s jejich zdravím, růstem a krásou, či kvalitu a rychlost zrání kompostu v závislosti na jeho složení, přehazování či uspořádání. I to, jak se v daném roce daří vašim pomocníkům, kolik budek a keřů osídlily ptačí rodinky, a zdali růžové keře střeží před mšicemi dostatek slunéček a škvorů. Pokud byl strážců nedostatek a mšice napáchaly škody, možná pomůže vyvěsit úkryt pro zlatoočky, jejichž larvy vám také pomohou…

Kdo zahradničí s ohledem na fáze Měsíce, zohlední jistě i jeho možný vliv na pěstování. A jistě přijdete na mnoho dalších událostí hodných zaznamenání, neboť každá zahrada je jedinečná, zrovna tak jako její zahradník.

close info časopis Receptář / časopis Receptář zoom_in Únorové číslo časopisu Receptář je právě v prodeji.

Zdroj: časopis Receptář