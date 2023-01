Zimní řez rybízu pro bohatou úrodu. Odborník radí krok za krokem

Máte na zahradě rybízové keře? Teď je ten pravý čas jim věnovat péči a pozornost. Jak na zimní řez rybízu?

Rybíz je skvělé ovoce. Šťavnaté, dobré a navíc plné vitamínů. Můžete ho dát do koláče, udělat z něj marmeládu, víno nebo třeba bublaninu, kterou milují zejména děti. Ovšem, aby vaše úroda „bobulek“ byla v létě co největší, chce od vás teď malou akci. Rybízové keře je totiž potřeba prořezat.

Podle zahrádkářů je nelepším obdobím na řez rybízu přelom ledna a únoru. Proč? Tou dobou je totiž už více světla. Dny se začínají prodlužovat (zhruba o půlhodinu) a keře bobulovin na to reagují. U červeného rybízu se mohou dokonce objevit i první předčasné pupeny. Proto neváhejte a pusťte se do práce.

Všechno špatné musí pryč

Pěstovat červený nebo bílý rybíz není zase taková fuška. Je to dokonce daleko jednodušší, než pečovat o jeho černou variantu. Řez keřů rybízu není žádná věda. Stačí vám k tomu jen rukavice a ostré zahradnické nůžky. A pak už můžete jít na věc.

Jednoleté postranní výhony zkraťte až o polovinu (klidně i o dva či tři pupeny). Našli jste slabší větve? Střihněte je jen decentně – o jeden pupen. Naopak se staršími částmi keře, které méně plodí, se můžete rozloučit úplně. Při řezání zvažte také stav větviček. Pozor si dejte zejména na zaschlé nebo zvlněné části rybízu, které v minulosti napadly mšice a bez pardonu je odstřihněte. Rybíz zkraťte tak, aby větvičky byly zhruba v podobné výšce.

Bez zásahu rybíz rychleji stárne

Po tomhle zástřihu by vám měly zbýt tři nebo čtyři silnější výhonky u středové formy. V případě stromkového rybízu jich ponechte raději sedm až devět. Řezání větviček rybízu ovoci prospěje. Pokud byste to neřešili a nechali rybíz, ať si žije sám svým životem, brzy by vám zestárnul a později i zašel. Obecně se ví, že životnost stromkového rybízu je nižší než u keříkového a počítá se zhruba s osmi až dvanácti lety. A tak když nebude mráz, naplánujte si jedno „nůžkové odpoledne“. Rybíz vám to pak v létě oplatí. Těšte se na košíky plné bobulí!

