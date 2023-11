Máte nachystané truhlíky na zimu nebo vám na dýně začne brzy sněžit? Vyměňte podzimní kvítí za mrazuvzdorné rostliny, které budou krásné před Vánocemi i dlouho po nich až do jara.

Zimní truhlíky zdobí na Vánoce i v novém roce

Je čas podívat se znovu na to, co máte v truhlících na okně či ve vchodu do vašeho domu. Některým rostlinám odzvonilo, podzimní či dušičkové dekorace jsou také pasé a na řadu přicházejí zimní a vánoční témata i rostliny, které zvládnou mrazy, a přece udělají parádu.

Než se vrhnete na výběr rostlin, nechte se napřed inspirovat vánočními dekoracemi do truhlíku, které pro vás připravili na YouTube kanálu DIY by KreativniTechniky.

Zdroj: Youtube

Zvolíte větvičky nebo živé rostliny?

To by šlo, co myslíte? Přece jen udržet pěkné venkovní truhlíky i přes zimu může být poměrně náročné. Ač jsou mnohé rostliny mrazuvzdorné, nějakou zálivku potřebují a udržet v květináči optimální podmínky může být oříšek. Pokud zvolíte živé rostliny, zalévejte je zhruba jednou za dva týdny a pouze pokud nemrzne a nejsou zakryté sněhem.

Zato neživé dekorace nebo zelené větvičky jehličnanů vydrží opravdu dlouho, můžete je naaranžovat podle vlastních možností i barevných preferencí stejně jako interiér a díky tomu se vnitřní i venkovní prostor krásně a jednoduše propojí.

close info Profimedia zoom_in Zimní dekorace snese i různé ozdoby, světýlka a lucerny.

Které mrazuvzdorné rostliny se hodí do truhlíku v zimě?

Co se týče zimního osázení truhlíků, spolehnout se můžete na jehličnany a keříky. Ideálně jejich zakrslé formy různého vzrůstu. Můžete totiž najít také poléhavé či mírně převislé druhy zeleně, která sice neohromí barvami, ale spíš zajímavou texturou. Vybírat si můžete mezi borovičkami, smrčky i jedlemi, ale i tújemi, jalovci či tisy.

V květináčích mohou vyniknout také pro Vánoce typické cesmíny a mahonie cesmínolisté, které nabízejí nejen typické lístky, které se staly symbolem Vánoc, ale také uzrálé bobulky, které jsou červené a u mahonie tmavě modré.

Ke stálezeleným keříkům, které se hodí do truhlíku, patří také některé zakrslé brsleny, které mají zvláštní tobolky i dekorativní lístky. Těmi se může pyšnit také zimostráz. Velmi krásné a zdobné jsou také libavky, jejich lístky i bobulky vypadají perfektně po celou zimu. Zajímat by vás mohla také rostlina s jemnými stříbro zelenými větvičkami, která připomíná spíš materiál pro suchou vazbu. Je to drátovec, kterému se také říká krásnohlávek. Texturou i barvou kontrastuje se zelení a bude krásným doplňkem truhlíku, i když je velmi jemný.

Mezi takovými nízkými keříky ovšem excelují vřesovce, které na rozdíl od podobného vřesu kvetou i v zimě, respektive od listopadu až do dubna či května.

Zajímavé jsou také barevné druhy zelí, které ale vyniknou jen při pohledu shora. Hodí se tedy spíš do truhlíků ve vchodu do domu.

Nezapomeňte, že zimní výzdoba snese i vánoční ozdoby nebo nějaké to světýlko, lucernu či zvířátko. Jistě najdete nejen vkusné, ale také cenově dostupné ozdoby, které se budou hodit právě k vám domů.

Zdroje: nkz.cz, homeincube.cz