Zimní záhonové rostliny: Které to jsou a návod, jak je správně pěstovat

Na podzim je na zahradě spousta práce a může se zdát, že veškerá příroda usne a probere se až s jarním sluncem. Jsou ale výjimky, které potěší i během zimního období. Doplňte květinové záhony o tyto krásky. Budete se mít čím kochat i v zimě a v předjaří. O kterých v zimě kvetoucích rostlinách je řeč?

Zimní zahrada a záhony

V zimě můžete záhon ozvláštnit kvetoucími keři či rostlinami. Patří mezi ně vřesy, čemeřice, jasmín nahokvětý či krásné vilíny. Všechny tyto rostliny a keře vykvétají během zimního období a na sněhu jsou jejich krásná květenství ještě efektnější než v období bujné vegetace, kdy je vše zelené a barevné. Vaše zahrada i záhony si určitě zaslouží několik takových zimních krásek. I chladné a mrazivé dny na zahradě mohou být plné kouzelných pohledů do kvetoucí zeleně. Pokud toužíte po květech v zimě, teď je poslední možnost je zasadit.

Zimní kvetoucí kráskou je čemeřice

Čemeřice jsou v zimě kvetoucí rostliny, které můžete obdivovat od ledna až do května. Mají opravdu pěkné pevné listy i květy a na sněhu vypadají až neuvěřitelně. Nejvíce jim to sluší pospolu a nejefektněji působí kombinace různých barevných variant. Najděte čemeřicím pěkné místo ve stínu či polostínu a pamatujte i na to, že se bujně rozrostou. Vysaďte je proto od sebe ve vzdálenosti okolo třiceti centimetrů. Čemeřice obvykle doroste na výšku třiceti až šedesáti centimetrů. Po novém roce můžete očekávat krásně zelené lístky s jednoduchými bílými, zelenými, růžovými či purpurovými květy. Čemeřice může trpět na padlí, tak jako zbytek vaší zahrady. Proto je potřeba ji sledovat koncem léta a případně ošetřit postřikem.

Čemeřice (Helleborus) rozkvétá už i během krátkého zimního oteplení. Zdroj: a9photo / Shutterstock.com

Vřesy a vřesovce potěší na začátku i během zimy

Vřesovec se hodí na slunná stanoviště, vřesy do polostínu. Vřesy budou zdobit květem po celý pozdní podzim a mrazuvzdorný vřesovce naopak nasadí na květ již začátkem zimy. Kvetou často i pod sněhem brzy z jara. Oba druhy tvoří krásné koberce, ale jsou moc pěkné i do zimních truhlíků na okna či osazení květináčů. Zaujmou krásnou starorůžovou barvou, ale také bílou nebo nazelenalou. Vřesovce i vřesy potřebují vhodnou kyselou zeminu a dostatek vody, ale nezalévejte je v době mrazů.

Vřesovec pleťový kvete i pod sněhem. Zdroj: nnattalli / Shutterstock.com

V zimě květoucí vilíny

Vilíny působí velice křehce a svými květy uprostřed zimy překvapí. Vilíny kvetou od ledna do března, takže jejich střapaté žluté či oranžové kvítky dobře vyniknou na okolním sněhu. Vilíny jsou na pěstování nenáročné a stejně jako vřesy mají i vilíny rády kyselou půdu. Důležitá je i dobrá propustnost půdy na světlém nebo ještě lépe slunném stanovišti. Dejte si pozor na dostatek místa, protože vilíny se rozrůstají hodně do široka a přesazování jim nedělá dobře.

Vilíny rozkvétají v zimních měsících. Zdroj: Colette3 / Shutterstock.com

Zimní zahradu rozzáří i jasmín

Záplavou žlutých květů může vaši zahradu rozzářit také jasmín nahokvětý. Protože je to popínavý keř, zvolte mu vhodné stanoviště s oporou nebo v blízkosti plotu či zídky. Svým vzhledem připomíná zlatý déšť, ale vykvétá již v lednu. Tento jasmín miluje osluněná stanoviště se sušší písčitou půdou. I tento druh jasmínu má příjemnou sladkou vůni, a dokonce i chuť. Používá se v tradiční čínské medicíně, jelikož z této východní části světa také pochází.

