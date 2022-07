Sousedé puknou závistí: Živý plot z okrasného rybízu je zahradní skvost

Není rybíz jako rybíz. Okrasná meruzalka, která je tomu pravému neskutečně podobná, je známá zdobnými květy a její plody jsou potravou pro hmyz a ptactvo. Můžete si z ní udělat krásný živý plot, u kterého se zastaví každý kolemjdoucí.

Meruzalky jsou známé jako okrasný rybíz, který se často objevuje v českých zahradách. Klasický černý, červený nebo bílý rybíz jistě všichni znáte, ale že existují okrasné meruzalky, všichni neví. Přitom jsou z nich dechberoucí okrasné keře, které můžete vysadit třeba jako živý plot. Nemusíte se bát, i když máte zvířata nebo děti, plody okrasného rybízu jsou jedlé, ale pozor, nejsou nijak chutné.

Původ má okrasný rybíz v Andách a Patagonii, kde je hojně šířen ptactvem. To se totiž plody okrasného rybízu živí a to i přesto, že tyto plody nejsou vůbec chutné. Máte tak ale jistotu, že nejsou jedovaté, a když si vaše ratolest utrhne barevnou kuličku z okrasného rybízu a sní, nic se nestane. Pro mnoho rodin je to při výběru rostlin na zahradu důležité.

Meruzalka alpská (Ribes alpinum) Zdroj: Shutterstock

Meruzalky se skvěle hodí na živý plot

Krasná meruzalka se skvěle hodí pro živý plot, má totiž schopnost utvořit hustý propletenec větví a zdobí zahradu celou sezonu. Začíná růst zkraje vegetační sezóny, což je v dubnu a je krásnou dekorací od jara do podzimu. Její listy jsou červené, žluté, oranžové a hnědé.

Velkou výhodou je, že škůdci a choroby se okrasným druhům rybízu vyhýbají. Napadá je jen jedna jediná choroba. Tou je antraknóza rybízu, jíž způsobuje houba Drepanopeziza. Napadené listy jsou pak poseté žlutými skvrnami a během léta odumírají a odpadávají.

Keře ozdobných rybízů je ideální tvarovat po několika letech růstu. Zdroj: Oleksandr Chub/Shutterstock.com

Okrasný rybíz udělá vaši zahradu krásnou a útulnou

Jen některé druhy patří k těm, které udělají vaši zahradu pěstěnou a krásnou. Jedná se o nenáročné keře nebo nízké stromky, které můžete tvarově upravovat. Vysaďte je zkraje záhonů, do svahů, ale můžou být i v květináčích či jako živý plot.

Meruzalka zlatá (Ribes aureum) Zdroj: Shutterstock

Nejoblíbenější je meruzalka zlatá, která je odolná, můžete ji vysadit kamkoliv, je plně mrazuvzdorná. Jediným jejím požadavkem je dobře propustná a vlhká půda. Velmi zdobná je také meruzalka krvavá, která kvete v dubnu a má třicet centimetrů dlouhá květenství. Její květy jsou krvavě červené a tmavě růžové.

Keře je ideální tvarovat po několika letech růstu. Vhodná doba je na přelomu srpna a září. Výsledek uvidíte v následující vegetační sezóně a ohlídat byste si měli především dostatečnou zálivku.

Zdroj: www.chalupari-zahradkari.cz, www.living.iprima.cz, www.dumazahrada.cz