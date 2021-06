Odborníci radí: Vyvarujte se živého plotu z tújí. Proč?

Túje jsou tu s námi už spoustu let, jsou stále zelené a za chundelatou korunou schovají všechno, na co se nechceme koukat. Proč bychom měli túje omezit? Máme je snad úplně přestat používat na živé ploty? Která jiná zeleň je pro živý plot vhodná a túji jednoduše nahradí?

Co je na tújích špatného?

Vlastně nic. Pokud chceme stále zelenou barikádu mezi námi a tím čímsi na druhé straně, pak směle do toho. Živý plot z tújí je samozřejmě funkční a přesně splňuje, to co od něj očekáváme. Má jen jedno malé ale, a to, že citlivou kůži mohou větvičky silně pryskyřičnatých tújových porostů iritovat až do té míry, že se objeví vyrážka. Nejde ale o nějakou hrozbu, nebo důvod proč túje eliminovat. Takové jsou, vždycky byly a my jsme s nimi v blízkosti žili léta bez problémů.

Nechcete od živého plotu trochu víc?

Co víc bychom měli chtít? Na souseda přece nevidím a je to zelené! Tak pozor, ona totiž existují různá řešení a na živý plot se dá koukat z několika různých úhlů. Různé pozemky, různé zahrady, i ploty mohou být různé. Nebojte se toho! Příroda má něco pro každého, jen si vybrat!

Živý plot jako ochrana zahrady a zároveň atraktivní pozadí trvalkového záhonu. Zdroj: Julietphotography / Shutterstock.com

Existují snad i jiné vhodné keře a stromky pro živý plot?

Rozhodně ano. A je jich celá řada. Ptačí zob s drobnými lístky a kuličkami plodů vyroste do moc pěkného plotu. Velmi pěkné jsou i cesmíny. Listy jsou sice pichlavé, ale lístky jsou krásné, lesklé a pevné a na podzim potěší i barevnými drobnými plody. Dobře bude vypadat i dřišťál nebo buxus. Pokud potřebujete pěkný plot zvažte také listnáče jako jilm, buk nebo habr. Netypickým, ale vhodným bude i bambus. Dejte si pozor na invazivní druhy, ale jinak směle do toho. Najděte si oblíbenou barevnou variantu a sázejte!

Kombinujte různé druhy zeleně

Často živý plot vysazujeme tam, kde bychom jinak koukali na nepěknou zeď. Pokud jste si na místě vypěstovali živý plot, koukáte sice do zeleného, ale je to také jakási imaginární zeď. Rozbijte jednotvárnost plotu pestrostí více stromků, které se krásně doplní. Jiný vzrůst a barevné variace nabídnou víc než jen ohradu okolo pozemku. Díky rozmanitosti se můžete těšit jinými barvami i tvary a samozřejmě i květy. Zatím co nenápadný květ i plod tújí postřehnete až během jeho údržby, na rozmanité a druhově pestré ploty je radost pohledět. Dokonce to můžete pojmout tak, že ozdobou vaší zahrady bude takový plot a okrasné květiny či záhony minimalizujete. Nepěstujte bariéru, ale ozdobu vašeho pozemku!

Živý plot z různých dřevin může být velmi pestrý. Zdroj: ThomBal / Shutterstock.com

Málo místa na živý plot?

Zvolte popínavé rostliny jsou ideální odpovědí na prostory plotu nebo zdi, kde máme jinak málo místa a nechcete jej zmenšit výsadbou nových rostlin. Než vysadíte ty popínavé, ujistěte se, že zeď je vaše a ne sousedova. Asi jen těžko by souhlasil s vaší liánou na jeho zdech. Pokud jde o plot, že je dostatečně pevný a unese i váhu zeleně. Ideálně byste měli popínavým rostlinám postavit stabilní oporu. Popínavých rostlin je celá řada. Nejznámější jsou břečťany a „psí víno“ neboli loubinec pětilistý, ale můžete také použít přísavník trojprstý, pnoucí růže, naprosto nádhery je i zimolez nebo plamének.