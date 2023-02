Živý plot z bambusu: Geniální řešení pro ty, kteří nenávidí pohledy sousedů

Začali jste uvažovat o tom, že si pořídíte na zahradu živý plot? Vytvořte si ho z rychle rostoucího bambusu, který je nejen atraktivní, ale zároveň nevyžaduje nijak zvlášť velkou péči a údržbu.

Chcete si zajistit soukromí na zahradě a rozhodli jste se pro živý plot? Bambus pro vás může být skvělou volbou. Z rychle rostoucího bambusu ho můžete mít plně vzrostlý od vysazení do 2 let, z předpěstovaných rostlin dokonce ihned. Starší a dobře zakořeněné rostliny bývají navíc odolnější. Bambus je zelený po celý rok, dobře se tvaruje a nemusíte se obávat ani pravidelného střihání.

Jak si vytvořit plot z bambusu se můžete inspirovat na videu zde:

Vybočte z řady bambusem

V našich končinách se po dlouhou dobu využívaly jako živé ploty často různé druhy tújí či tisů. Ovšem jejich nevýhodou je, že poměrně pomalu rostou, takže někdy trvá i několik dlouhých let, než vám vyrostou do požadované výšky. Z těchto důvodů je proto velmi výhodný bambus, který navíc zachová přirozený vzhled zahrady a jeho příjemný šustivý zvuk ve větru dodá i příjemnou atmosféru.

Zároveň vám zajistí svou nepropustnou zelenou plochou náležité soukromí a závětří. Můžete jím vytvářet předěly zahrady, anebo i bariéry, kterými zakryjete například prostor s kompostem či jiné nevzhledné zázemí pro náčiní či techniku.

Na výběr je v současné době mnoho druhů bambusů, od malých až po druhy dorůstající i několika metrů. Zdroj: Shutterstock

Výhody bambusového plotu

Na výběr je v současné době mnoho druhů bambusů, od malých až po druhy dorůstající i několik metrů do výšky. Většina bambusů si velmi dobře poradí s naším klimatem, mnohé z nich snášejí dokonce i teploty pod - 20 °C. Je však dobré před mrazem chránit kořeny například mulčovací kůrou, listím nebo pod bambus můžete nasypat posekanou trávu.

Bambus není náročný na pěstování a údržbu. Zároveň velmi rychle roste a během dvou let může dorůst až do výšky 2 m. Stará stébla nedorůstají a nová stačí zastřihnout jednou za rok. Když budete bambus prořezávat, bylo by škoda jej dále nevyužít. Na zahradě z nich můžete udělat například praktickou oporu k rajčatům. Jistě při troše fantazie najdete i další užitečná uplatnění.

Bambus by neměl nikdy vyschnout

Bambus není náročný, a to ani na druh půdy, jen by neměl nikdy vyschnout. V létě ho zalévejte jako běžné rostliny, ale nezapomínejte ho zavlažovat i během zimních měsíců, a především brzy z jara. Na správnou závlahu dbejte především první dva roky po výsadbě.

Bambus v růstu kultivujte

Pokud se rozhodnete pro živý plot z bambusu, myslete na to, že se docela rychle rozrůstá a množí pomocí stále přibývajících nových výhonů, které by se časem mohly stát nezvladatelnými. Proto je dobré jim do cesty postavit účinnou bariéru. Olemujte záhon s bambusem odolnou textilií, kterou stačí zapustit do hloubky kolem 40 cm. Nižší odrůdy můžete usměrňovat i pravidelným sečením.

Bambus dobře odoává i mrazům. Zdroj: Delpixel / Shutterstock.com

Vyberte si odpovídající druh

Nejvíce oblíbený je do živého plotu trsnatý druh Fargesia. Jedná se o keřovitý druh, který nepotřebuje protikořenovou zábranu, protože nemá tendence se neřízeně rozrůstat. Stejně tak je populární druh Phyllostachys, ale u toho je kořenová zábrana nutná. Upoutá jistě svým atraktivním vzhledem, ale velice rychle vám může začít okupovat zahradu.

Zdroje: www.idnes.cz, wwwbydleni.instory.cz, www.selfiehome.cz, www.denik.cz