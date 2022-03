Živý plot z bambusu: Nejodolnější, nejrychleji rostoucí. Chcete ho na zahradu?

Každý člověk chce trochu soukromí, které poskytuje i plot kolem pozemku. Nechcete se ale uzavřít do nedobytné pevnosti. Chcete „dýchat“? Zasaďte si bambus. Parádu vám bude dělat i v zimě, protože je stálezelený i v zimním období!

Již dávno není v nabídce živých plotů jen thuje. Dnes si lze vybrat s nepřeberného množství keřů, stromků a rostlin. Přemýšleli jste o zastínění pozemku od cizích očí? Popřemýšlejte o bambusu, v dnešním článku ho budeme vychvalovat.

Říkáte si, jak může bambus v našich podmínkách kvalitně růst? Úplně jednoduše, protože bambus sice z velké části pochází z tropů a subtropů, najde se ale i takový, který má za svou domovinu mírné pásmo.

Phyllostachys patří mezi bambusy, které dosahují až 7 metrů. Zdroj: Peter Turner Photography / Shutterstock.com

Je na vaši zahradu vhodný?

Samozřejmě má výsadba bambusu určitá pravidla, kterých byste se měli držet. Patří mezi ně:

Na místě, kde chcete bambus zasadit, by neměl foukat příliš silný vítr.

Svítí na místo určení celý den slunce? Nebo naopak je místo ve stínu? Podle toho vyberte vhodný druh.

Jestli máte na pozemku nepropustnou a nekvalitní hlínu, nejspíš bude lepší ta zeď, protože investice do bambusu, který by vám zašel, by byla k vzteku.

Na internetu si dohledejte informace o výběru nejvhodnějšího druhu podle vašich nároků a požadavků.

Výhody bambusového živého plotu

Bambus má obrovskou výhodu díky svému rychlému růstu. Pokud si pořídíte malé bambusy, za dva roky z nich máte krásný plot, přes který k vám sousedé neuvidí (až 180 cm). Jestli jste se sousedy nepohodli a chcete zamezit okukování ihned, není problém! Lze si totiž koupit i vzrostlé bambusy.

Jelikož stará stébla nedorůstají, péče o bambus je jednoduchá. Stačí ho jednou ročně zastříhnout.

Další výhodou jsou listy, které jsou stálezelené i v zimním období.

Bambus nenajdete na každém rohu, budete mít zajímavý neokoukaný plot, možná jediní v širokém okolí.

Omrkněte následující video, kde vás bambusář Martin seznámí s různými druhy bambusů:

Rod Fargesia

Jeden z nejlepších bambusů vzhledem k našim českým podmínkám. Jedná se o keřovitý typ, který nepotřebuje protikořenovou zábranu (ta se využívá k tomu, aby se bambus nerozrostl tam, kam nechcete). Snese slunce, polostín i stín.

Rufa – s přehledem zvládá plné slunce. Stébla olisťují v prvním roce, velmi dobře se rozrůstá, je perfektně mrazuvzdorný, dosahuje cca dvou metrů.

Viking – patří k nejodolnějším bambusům, stébla olisťují druhým rokem, dorůstá cca 3,5 metru, při špatném počasí stočí listy do ruličky.

Jiuzhaigou 1 – stébla mají žlutou, tmavě červenou a zelenou barvu, barva se odvíjí od stáří stébel, umístění a období. Olisťuje druhým rokem, dosahuje cca 3 metrů a jako Viking stáčí listy do ruliček v nepříznivém počasí.

Black Pearl – vhodný do polostínu, velikostně cca 2,5 metru, olistění druhým rokem.

Vybírat lze i ze speciálních bambusů z rodu Phyllostachys, které dosahují až 7 metrů a rozhodně k pěstování budete potřebovat protikořenový systém.

Bambus sázejte na výšku květináče a cca metr od sebe. Zdroj: profimedia.cz

Sázení

Jestliže už máte vybraný vhodný bambus na vaši zahradu, následuje jeho vysázení, které by se mělo provádět v rozmezí od května do konec září. Bambus sázejte na výšku květináče asi jeden metr od sebe. Než vložíte bambus do jámy, nechte ho chvilku nasáknout v kýblu s vodou. Po zasazení dejte navrch mulč, který udrží u bambusu vlhkost. Na závěr mulč s bambusem zalijte vodou.

Zdroje: www.denik.cz, www.idnes.cz