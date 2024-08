Zvažujete pořízení nebo výrobu vermikompostéru? Pak vás bude jistě zajímat žížalí čaj. Je to výjimečné hnojivo, které získáte ještě před tím, než samotný kompost vyzraje.

Vermikompostování má řadu výhod

Žížalí čaj je doslova živou vodou pro vaše rostliny a je jedno, zda jsou to pokojovky nebo zeleň na terase či v zahradě. Také vermikompost čili rozložené organické zbytky, na jejichž rozpadu se podílely především žížaly, je fantastickým hnojivem, které rozhodně není jen řešením do malých prostor. Vezměme to ale popořadě.

Přípravu hnojiva z žížalího kompostu vám vysvětlí autor tohoto obsáhlého příspěvku z YouTube kanálu Wormak. Nutno dodat, že žížalím čajem se oběžně značuje tekutina přirozeně vytékající z kompostéru, zatímco autor příspěvku mluví o výluhu.

Co byste měli vědět o vermikompostování?

Vermikompostování je poměrně elegantní metoda, která využívá žížaly k přeměně organického odpadu na vysoce kvalitní hnojivo. Tento způsob kompostování je ideální nejen pro zahrádkáře, ale také pro ty, kteří nemají dostatečný prostor nutný k běžnému kompostování na hromádkách rozdělených přihrádkami nebo kompaktnější kompostovaní v nádobě. Vermikompostér je tak malý a někdy i hezky designově vyvedený, že je jeho používání možné i přímo v kuchyni nebo jinde v bytě.

K vermikompostování je nutná speciální nádoba. Jak už bylo řečeno, můžete si ji pořídit a vybrat si i mezi hezky zpracovanými výrobky, ale také lze vermikompostér vyrobit svépomocí.

Správně koncipovaná nádoba je stejně důležitá jako pořízení samotných žížal. Jde o dravé druhy, které se sice podobají těm ze zahrádky, ale nejčastěji se používají kalifornské žížaly (Eisenia andrei) nebo žížaly hnojní (Eisenia fetida), které jsou schopné bioodpad zpracovat rychle.

Také u tohoto typu kompostování je třeba dodávat na kompost správné organické zbytky. Stejně jako při klasickém kompostování žížalám vyhovují zbytky zeleniny, ovoce, do vermikompostéru můžete přidávat i kávovou sedlinu, čajové sáčky, rozdrcené skořápky od vajec a papír.

Naopak nevhodné jsou zbytky masa, mléčných výrobků a potraviny obsahující tuky a oleje, což je stejné i v případě klasického kompostu.

Vermikompostér může být umístěn jak v interiéru, tak na balkóně nebo terase, ale důležité je udržovat vhodnou teplotu asi okolo 20 °C a vlhkost, aby žížaly mohly efektivně pracovat. V pravidelných intervalech se z vermikompostéru odvádí tzv. žížalí čaj, tekuté hnojivo, které je velmi bohaté na živiny a enzymy. Tento čaj se ředí vodou minimálně v poměru 1:1, běžně je ale ředění 1:9.

close info Profimedia zoom_in Vermikompostéry mohou být i docela elegantní. Kromě skvělého kompostu vás budou zásobovat také hnojivem v podobě žížalího čaje.

Proč je žížalí čaj nepřekonatelný?

Žížalí čaj, vznikající při vermikompostování, se používá jako půdní hnojivo i postřik na listy. Obsahuje nejen mikro a makro živiny, ale i humínové a fulvokyseliny, fenolové kyseliny a růstové hormony jako auxiny a gibereliny.

Tyto složky podporují růst rostlin, zvětšují listovou plochu, zvyšují výtěžnost plodů a zlepšují odolnost vůči škůdcům. Žížalí čaj je také použitelný jako hnojivo pro účely hydrponockého pěstování.

Po třech až čtyřech měsících vzniká ve vermikompostéru kvalitní kompost. Ten je bohatý na živiny, podporuje růst rostlin a zlepšuje strukturu půdy a je považovaný za jeden z nejlepších kompostů vůbec.

