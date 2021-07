Jak přilákat žížaly na kompost a zvýšit jeho kvalitu? Nejlépe funguje káva

Žížaly v kompostu = vysoká kvalita půdy. Pojďte si nalákat žížaly na kompost pomocí kávy, ale i dalších fíglů! Budete velmi spokojení!

Zdroje: abecedazahrady.dama.cz, www.nkz.cz

Žížale se lidově říká rousnice nebo dešťovka a hojně se vyskytuje v celé České republice. U nás dorůstá délky 10 - 50 centimetrů, to buďme rádi, protože v Austrálii dosahují délky až 2 metrů! Na našem území se nachází přibližně 50 druhů žížal, kdy nejběžnější je žížala obecná a žížala hnojní. Dýchá celým povrchem těla a živí se organickou hmotou, drobnými mršinami v půdě a co nestráví, tak odnese na povrch v hromádkách trusu. Zaujímá důležité místo v ekosystému. Jsou to hermafrodité, mají dva páry varlat a jeden párový vaječník. Ale co NEMAJÍ - oči.

Rousnice jsou potravou pro mnoho živočichů Zdroj: CezaryKorkosz / Shutterstock.com

Koho se žížaly bojí

Rousnice jsou potravou pro mnoho živočichů, pochutnávají si na nich ptáci, ježci, plazi, krtci, žáby, ale i krtonožky, slimáci a jezevci. Pokud predátor žížalu chytne „za zadek“ za opaskem, zbude mu k jídlu jen tato část. Zadní články žížale opět dorostou. Když se nepříteli povede přetrhnout před nebo v opasku, žížala nemá šanci a umírá.

Jde vůbec žížaly nějak nalákat? Ano!

„Natrhejte bílé papírové sáčky na malé kousky a přidejte je do kompostu, žížaly se k vám budou stěhovat po hejnech.“ tvrdí MUDr. Zbyněk Mlčoch. „Chcete-li na kompost nalákat žížaly, přidejte do něho větší množství kávové sedliny.“. I tuto radu poskytl MUDr. Zbyněk Mlčoch. Pokud máte na zahradě hutnou a suchou zeminu, žížaly se k vám jen tak nenastěhují. Přidejte do záhonů například listí jako mulč. Jestli nechcete čekat, vyrazte po dešti na lov. Nasbírejte si žížaly do krabičky a váš luxusní hotelový kompost jim nabídněte. Žížaly se dají pořídit i v rybářských potřebách, pokud se vám nechce na ten lov. Nepoužívejte na zahradě chemické prostředky, mohou žížaly usmrtit. Kvalitními pracanty jsou vyšlechtěné kalifornské žížaly, které jsou používány právě pro zpracovávání biologického odpadu. Tato žížala se nekříží s běžnou žížalou hnojní a zdržuje se tam, kde je dostatek potravy – ve vašem kompostu. Pořídíte je na internetu, ale zkuste se na internetu kouknout i po žížalí mapě, třeba je vlastní náhodou váš soused a rád se o ně rozdělí.

Žížala patří mezi velké pomocníky zahrádkářů. Zdroj: Alexander Sviridov / Shutterstock.com

Proč žížaly vylezou po dešti z hlíny?

Odpověď je jednoduchá a logická. Jak už je psáno na začátku článku, žížala dýchá celým povrchem těla a pokud přijde déšť, který zatopí spletité chodbičky, žížala by se mohla jednoduše utopit (udusit), proto raději vyleze ven na povrch. Jakmile je to možné, zalézají honem pod zem, aby nebyly tak na očích. Proto vídáme po dešti ptáky na zemi, jak číhají na kořist.