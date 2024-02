Únor je obdobím, kdy se zahrádkáři vrhají na přípravu svých zahrad na nadcházející jarní sezónu. Jedním z klíčových úkolů v tomto měsíci je péče o angrešt, keřovou rostlinu oblíbenou pro své lahodné plody. Kromě zkrácení výhonků je vhodné v únoru provést také celkový prořez keře.

Pravidelný prořez angreštu má několik výhod. Za prvé, pomáhá udržet keř v optimální velikosti a tvaru, což nejenom esteticky zlepšuje vzhled zahrady, ale také usnadňuje sběr plodů a další péči o rostlinu. Zkrácením starých a nemocných výhonků také stimulujeme tvorbu nových výhonků a zdravých plodů. Dále prořezem odstraňujeme staré a poškozené části rostliny, které mohou být útočištěm škůdců a chorob. To přispívá k celkovému zdraví a odolnosti angreštu vůči nemocem a škůdcům.

Na video od Plodné zahrady o tom, jak prořezávat angrešt, se podívejte na YouTube:

Zdroj: Youtube

Mezi škůdce, kterým se vyhýbáme správným prořezem angreštu v únoru, patří například mšice angreštová. Tento drobný hmyz je pro angrešt velkým problémem, zejména pokud není keř pravidelně prořezáván a udržován. Mšice angreštová se živí šťávami z listů angreštu a může způsobit jejich deformaci a oslabení rostliny. Pravidelný prořez a odstranění postižených částí rostliny pomáhá omezit populaci mšic a minimalizovat škody, které způsobují.

Pokud angrešt neprořežete, může ho napadnout škůdce

Pokud bychom angrešt v únoru neostříhali, mohlo by to vést k narušení rovnováhy mezi růstem a plodností rostliny. Neprořezaný angrešt by mohl produkovat méně plodů nebo by mohl být náchylnější k infekcím a útokům škůdců. Navíc nedostatečný prořez vede k přílišnému narůstání keře, což následně vede k obtížnějšímu sběru plodů a péči o rostlinu v následujících měsících. Je tedy zásadní pravidelně pečovat o angrešt v souladu s doporučeními odborníků, abychom zajistili zdravý růst a bohatou sklizeň této užitečné rostliny.

Kromě prořezávání angreštu je v únoru důležité také sledovat stav dalších rostlin v zahradě a připravit je na nadcházející období růstu. To zahrnuje i péči o ovocné stromy a révu. V tuto chvíli je vhodná doba pro provedení řezu ovocných stromů, kterým pomáháme udržet jejich korunu v pořádku a podporujeme jejich zdravý růst a plodnost. Stejně tak je potřeba provést řez révy, kterým omezíme její nekontrolovaný růst a podpoříme tvorbu plodů. Při řezu těchto rostlin je důležité dodržet správnou techniku a dbát na sterilizaci nástrojů, abychom minimalizovali riziko šíření nemocí a infekcí.

close info vladdon / Shutterstock zoom_in Nezapomeňte angrešt v únoru seříznout

V únoru se na zahradě nudit nebudete

Dalším úkolem v únoru je také příprava půdy pro výsev a výsadbu dalších rostlin. Díky pokrytí země černou fólií můžeme urychlit její ohřev a zlepšit podmínky pro klíčení semen. Tímto způsobem můžeme připravit zemi pro výsev zeleniny a květin. Je samozřejmě důležité vybrat vhodné odrůdy a druhy rostlin, které jsou přizpůsobeny těmto podmínkám a požadavkům.

Celkově je tedy únor klíčovým obdobím pro péči o zahradu a přípravu na nadcházející jarní sezónu. Správnou péčí o angrešt v tomto měsíci nejenom chráníme rostlinu před škůdci a nemocemi, ale také připravujeme půdu pro bohatou sklizeň a krásnou zahradu v nadcházejících měsících.

Zdroj: www.youtube.com, www.dama.cz