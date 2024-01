close info Profimedia

Ema Novotná 12. 1. 2024 7:40 clock 2 minuty video

Také milujete vůni přírody a stromů? A co vůni čerstvě napečených buchet? Existuje strom, který voní jako buchty vaší babičky čerstvě vytažené z trouby. Pořiďte si jej co nejdříve a přidejte do vaší zahrádky nový extravagantní kousek.

Strom, co voní po buchtách? Může vám to připadat lehce přitažené za vlasy, ale je to tak. Zmarličník japonský, ač jeho první jméno zní jakkoliv nelibě, je strom s unikátní a intenzivní vůní pečených buchet. Zmarličník japonský má velice zajímavou jemnou kůru. Jeho dřevo se hojně využívá v truhlářství, listy mají rozkošný tvar srdce a jeho vůně dodává zahradám úplně nový rozměr. Video o Zmarličníku japonském si můžete pustit na Youtube kanále Arboretum Žampach: Zdroj: Youtube Jak se pěstuje Asi není žádné tajemství, že strom s vůní buchet by chtěl na zahrádce zkrátka každý. Na pěstování není vůbec náročný a je i dosti mrazuvzdorný, takže se z jeho vůně a krásy můžete těšit v každém ročním období. Tomuto stromu je nejlépe v polostínu či na slunných místech. Ideální je ho pěstovat ve vlhké a humózní půdě. Obzvláště v kyselejší půdě se jeho listy zbarvují do absolutně dechberoucích odstínů. Stačí jej jen pravidelně zalévat a dávat si přitom trochu pozor, jelikož nemá rád podmáčené půdy. Pokud mu v chladnějších měsících, obzvláště na podzim, nedopřejete dostatek vláhy, jeho krásné listy začnou brzy opadávat. Zmarličník zvládne dobře i řezy. Výjimečně ne ty babiččiny, ale řez do jeho dřeva. Ideální je je provádět v období, kdy končí zima a začíná rašení. close info Profimedia zoom_in Listy tohoto zázračně voňavého stromu se na podzim barví do sytě červena a to dává jejich listům ve tvaru srdce ještě krásnější význam. Nádherná vůně, nádherný strom Zmarličník nejen že voní jako čerstvě napečené buchty nebo cukrová vata z poutě. Jeho listy ve tvaru srdce jsou nádherné a umí hrát všemi barvami. Na jaře se barví do bronzova, v létě zas chytne překrásnou zelenou barvu a na podzim vás potěší překrásně sytě červenými listy. Pamatujte, že tento strom přímo zbožňuje kyselou půdu. Čím tedy bude půda kyselejší, tím krásněji se vám jeho listy zbarví. Související články close Zahrada Trvalky teď potřebují zásadní věc. Jedině tak se příští rok obsypou květy video close Zahrada Nejkrásnější mrazuvzdorné trvalky našich babiček dnes už zná málokdo. Podívejte video Zdroje: chalupari-zahradkari.cz

