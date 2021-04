Chytré způsoby, jak oloupat granátové jablko, aby šťáva nestříkala všude kolem

Granátové jablko patří k vzácnějším exotickým plodům, které se na našich stolech neobjevují každý den. Není proto divu, že si s ním řada lidí neví rady. Jak se rychle zbavit nahořklé slupky a pochutnat si na zdravých semínkách?

Pokud se budete snažit oloupat granátové jablko klasickým způsobem, nejspíš se přitom dost upatláte a pronesete pár výrazů z neslušné části slovníku. Naštěstí existují jednoduché triky, jak z ovoce vydolovat všechna semínka, aniž byste se přitom ušpinili.

Trik 1:

Granátové jablko nejprve lehce poválejte na pracovní desce, semínka se tím uvnitř uvolní od stěn. Poté veďte ostrý nůž kolem dokola, jako byste chtěli plod rozdělit příčným řezem, ale řežte jen do slupky, nikoli do jádřince. Kroutivým pohybem rukou, jako byste ždímali prádlo, rozdělte granátové jablko na dvě poloviny. V tu chvíli už z něho budou vypadávat semínka, tak si nezapomeňte pod ruce přistrčit nějakou mísu.

Každou polovinu plodu pak držte nad mísou a klepejte do ní seshora dřevěnou vařečkou, až vypadají všechna semínka. Ovoce přitom jemně mačkejte.

Granátové jablko Zdroj: Profimedia.CZ

Trik 2:

Z granátového jablka odkrojte "bubáka" a slupku nařízněte podél jejích spojů až dolů, jako byste loupali pomeranč. Opět ale řežte jen do slupky, ovoce půjde snadno rozevřít rukama do tvaru hvězdy. Nyní můžete vzít lžičku a začít jíst. Jestliže ale potřebujete čistě semínka do salátu nebo jiného pokrmu, vložte rozevřené ovoce do mísy s vodou a semínka rukou uvolněte. Půjdou ke dnu, zatímco ostatní části se udrží na hladině, a tak je snadno odstraníme. Semínka nakonec přecedíme přes sítko.

Zdroj: www.bbcgoodfood.com, www.jaktak.cz