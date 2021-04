Jak poznat vařené vejce od syrového? Existuje jednoduchý trik

O Velikonocích bude kuchyň opět plná vajec a může se stát, že se nám pomíchají vařená se syrovými. Jak je od sebe rozeznáte, aniž byste je museli rozbít?

Jestliže se vám podařilo uvařit vejce tak dokonale, že na nich není jediná prasklinka, od těch syrových mohou být na pohled k nerozeznání. Ke zjištění jejich vnitřní konsistence budeme muset zapojit fyzikální pokusy.

Položte obě vejce na pracovní desku a prsty je roztočte. Vařené vejce bude rotovat rychle a rovnoměrně kolem své osy, zatímco to syrové se bude spíš kolébat a jeho rotace bude mnohem pomalejší. Pokud se rotujících vajíček zlehka dotknete prsty, vařené se na rozdíl od syrového okamžitě zastaví.

Jak poznáme vařené vejce od syrového? Zdroj: Shutterstock.com

Rozdíl v rychlosti rotace je dán odlišnou vnitřní strukturou; natvrdo uvařené vajíčko se chová jako soudržné pevné těleso, jehož částice na vyvinutou sílu reagují stejným způsobem. Syrové vejce se oproti tomu skládá z volně se pohybujícího žloutku a bílku, které kladou vynaložené síle různý odpor, a rotaci tedy zpomalují.

Pokud ale obě vajíčka umístíte na šikmou plochu (například na vál podepřený z jedné strany salátovou okurkou), syrové vejce se skutálí rychleji. Je to tím, že žloutek s bílkem se do kutálení prakticky nezapojují, otáčí se jen skořápka a vrchní vrstva bílku. Vnitřní statické části skořápku táhnou rychleji dolů a syrové vejce z nakloněné roviny doslova "sjede". Vařené vejce se musí poslušně kutálet celé a trvá mu to o něco déle.

Tím se vysvětluje také onen zákon schválnosti, který se vám možná potvrdil v praxi: pokud vejce sjede ze stolu na zem, bude určitě syrové. Vidíme, že to není tak docela dílo škodolibé náhody, ale spíš obyčejný fyzikální jev: syrové vejce je zkrátka méně stabilní a kutálí se mnohem ochotněji než vařené.

Následující video ukazuje, jak snadno v domácích podmínkách zjistíme, které vajíčko je vařené a které syrové:

