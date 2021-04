Jak vyčistit stříbrné šperky pomocí alobalu a další tipy pro krásné stříbro

Stříbrné šperky jsou oblíbené pro svou cenovou dostupnost a barvu, která sluší všem. Jejich nevýhodou je však černání. Stačí, když na pár týdnů šperk odložíme. Můžeme si být jisti, že nás před dalším použitím čeká práce s čištěním. Jak si ho ulehčit?

Nechcete doma skladovat chemické čističe stříbra? Nevadí. Stříbro lehce vyleštíte pomocí produktů, které běžně najdeme v kuchyni nebo koupelně.

1) Zázračný alobal

Tuto metodu můžete vyzkoušet také s dětmi a ukázat jim jednoduchý chemický pokus. Stříbrné šperky se totiž čistí doslova před očima. Budete potřebovat misku, alobal, jednu polévkovou lžíci jedlé sody nebo kypřicího prášku a vařící vodu.

Nejprve přiveďte vodu k varu, mezitím vyložte misku hliníkovou fólií. Vložte stříbrný šperk do misky a ujistěte se, že se dotýká alobalu. Jakmile bude voda uvařená, opatrně ji nalijte do misky a nasypte jedlou sodu nebo kypřicí prášek. Počítejte s tím, že to trochu zašumí. Přímo před očima bude šperk během deseti minut měnit barvu. Poté ho vyndejte a nechte uschnout.

Jak je možné, že se šperk vyčistil? Během této elektrochemické reakce se atomy sulfidu stříbrného přenášejí ze šperku na hliník. Jinými slovy: Stříbro je osvobozeno od síry, která je hlavním viníkem tmavého zabarvení. (Zdroj: www.today.com)

Může vás zajímat 16 Hobby Jak doma uspořádat šperky? Hodit se může větev i krabička po babičce Domov a bydlení Jak správně mýt nádobí: Většina lidí to dělá špatně a některé druhy ničí

2) Sladký kečup

Může to znít divně, ale kečup je dalším pomocníkem, který stříbru navrátí ztracený lesk. Vezměte si papírovou utěrku a pomocí ní naneste na šperk kečup. Nechte působit deset až patnáct minut dle míry znečištění. Poté opláchněte vodou. Pokud čistíte svícen nebo šperk, který je více zdobený, použijte jemný kartáček na zuby, abyste dosáhli tam, kam potřebujete.

3) Zubní pasta

Podobně působí i zubní pasta - jen si dejte pozor, aby neobsahovala mikročástice, které by mohly šperk poškrábat. Pastu vymáčkněte na papírový kapesníček. Krouživými pohyby pak jemně šperk leštěte. Nechte ještě působit pět minut a pak opláchněte.

4) Ocet a jedlá soda

Už i naše babičky zjistily, že ocet je skvělým čisticím a dezinfekčním prostředkem. V kombinaci s jedlou sodou skvěle vyčistí také stříbrné šperky. Všechno stříbro vložíme do misky, zalijeme octem a přidáme 4 lžíce sody. Šperky necháme v misce asi hodinu, poté vyjmeme, opláchneme a vysušíme.

K vyčištění drobných šperků poslouží dobře i zředěný ocet, ale nepoužívejte jej na velké starožitné předměty. Zdroj: Kwangmoozaa / shutterstock.com

Ale pozor! Tento recept nepoužívejte na starožitné stříbrné svícny, podnosy a podobné předměty, které by ocet mohl naopak poškodit. (Zdroj: thehappyhousecleaning.co.uk)

5) Coca-Cola a pivo

Zbylo vám trochu Coca-Coly nebo piva? Zkuste jimi vyčistit své stříbro. Stačí je vložit do misky a tekutinou zalít. Nechte působit deset minut, opláchněte čistou vodou a vysušte. (Zdroj: www.onecklace.com)

BONUS - Jak zabránit zakalení stříbrných šperků

Klíčem k bezchybným stříbrným šperkům je prevence. I když nemůžete chránit stříbro před vzduchem, teplem nebo vlhkostí, omezit zčernání lze jejich vhodným uložením. Šperky by měly ideálně „odpočívat" v mělkých pytlících, ve šperkovnicích nebo polštářcích, aby se zabránilo jejich poškrábání. Uložené by měly být na chladném a tmavém místě. Čím nižší vlhkost, tím lépe. Do šperkovnice můžete přidat silikagel, kousek křídy nebo dřevěného uhlí. (Zdroj: www.bhg.com)