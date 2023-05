10 triků, jak zhubnout bez diety a cvičení: Možnosti opravdu existují. Znáte je?

Nemožné do tří dnů, zázraky na počkání? Asi ne, ale stejně vám může pomoci těchto deset triků, jak zhubnout bez diety a cvičení. Díky nim se opravdu brzo budete cítit lehčeji i vypadat lépe.

10 triků jak změnit životosprávu a hubnout

Myslíte, že je hloupost, abyste hubli bez diety a cvičení? Ano i ne. Nezhubnete v tom smyslu slova, že by vaše osobní váha do druhého dne ukazovala o deset kilo méně. Nicméně díky těmto následujícím tipům můžete velmi rychle vypadat lépe. Každý z triků je vlastně doporučením. Pokud se budete podle nich řídit, pomalu a jistě se to začně projevovat, a váha pozvolna půjde dolů.

Správné držení těla vás udělá štíhlejší

Také se hrbíte, schováváte svou figuru krčením ramen a kulatými zády? Přesně takhle vypadáte ještě mnohem hůř, neforemně a nehezky. Postoj není jednoduché změnit, naše svalstvo i šlachy jsou už špatné držení těla zvyklé. Abyste bezbolestně a přirozeně drželi postoj, vyzkoušejte různá cvičení, která jsou především protahovacího charakteru. Zahrnují nejen záda, ale také krk, paže a břicho. Dávno zapomenutá kalanetika, která byla v podstatě souborem cviků pro tanečníky, je jedním z nenáročných a výborných způsobů, jak docílit správného držení těla.

Odpočinek proti stresu

Odpočinek a stres jdou ruku v ruce spolu. Stres i nedostatek spánku ovlivňují, jak se cítíte fyzicky i duševně. Unavené tělo a napjatá mysl rozhodně nedokáží správně fungovat. O pojmech jako emocionální přejídání už jste patrně také slyšeli a není nutné problém dlouho představovat. Hubnutí jde mnohem lépe v klidu a pohodě, než ve stresu a panice.

Spánek je ohromě důležitý i pro hubnutí.

Nepijte před spaním

Je snad něco, co nevíme o pitném režimu? Přesto je dobré připomenout, že dehydratace skutečně vede k zadržován vody a tím i špatné funkci ledvin. Pít bychom měli průběžně během dne. Naopak v noci před spaním není velké množství tekutin vhodné, neboť ledviny své funkce během spánku zpomalují, což zvyšuje riziko zadržení vody.

Bylinky na odvodnění

Také náprava není okamžitá. Než se vrátí tělo do zdravého cyklu vylučování vody, trvá to i několik dní. Pomoci mohou bylinkové čaje na odvodnění, nicméně jen v případě, že již přijímáte normální dostatečné množství vody.

Potraviny plné vody

Zmíněná konzumace vody se týká i potravin bohatých na vodu. Mezi takové patří především zelenina a ovoce, ale u ovoce je třeba také myslet na přebytečné cukry.

Jezte polévky

Jídlem s velkým obsahem vody je také polévka, která zasytí, ale jistě po ní nepřiberete.

Ořechy a semínka

Ořechy a semínka jsou sice vynikající a sytou svačinou, ale hrozí zde veliké riziko toho, že se budete ořechy přejídat. Striktně dodržujte malé porce. Denní doporučená dávka se pohybuje okolo hrsti ořechů, asi 30 g.

Kávu ano, ale ideálně bez cukru či smetany, šlehačky či sirupů.

Káva může pomoci

Káva už dávno není strašákem vašeho zdraví, spíš naopak. Pokud nepřekročíte denní maximální dávku, která se rovná zhruba čtyřem šálkům kávy, jde rozhodně o doporučený a prospěšný nápoj plný antioxidantů. Káva nemusí vyhovovat všem. Při některých onemocněních je nevhodná, nicméně pro zdravého člověka je zdrojem mnoha prospěšných látek.

Vychutnávejte si jídlo

To, že není důležité jen co, ale také jak jíme, je známá věc. Vychutnávání a pomalá konzumace jsou přínosné z několika důvodů. Nejenže vaše tělo bude mít čas vyslat mozku signály, že už je nasycené a není potřeba dalšího přejídání, pokrm si vychutnáte také očima a všemi smysly. Maximální požitek z jídla přináší pocit uspokojení.

Žvýkejte

Také žvýkání či čištění zubů by mělo pomoci oddálit chuť na další chod. Dříve se mělo za to, že žvýkání naopak nastartuje zažívání a tím i pocit hladu, ale zdá se, že to u mnohých neplatí. Toto však může být individuální. Vyzkoušejte, jak žvýkání ovlivňuje vaše pocity a hlad.