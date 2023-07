13 triků štíhlých Francouzek: Takhle se zbavují břišního tuku jednou provždy

Jakými pravidly se řídí útlé Francouzky? Všechny možné rady sebraly dohromady a tady jsou!

Útlé paničky ze země Champagne i Bordeaux

Jaké dietní tipy mají Francouzky? Než se ponoříme do výčtu všech 13 rad, díky kterým si ženy ve Francii dokážou udržet pěknou postavu, vraťme se na zem. Právě Francouzi jsou vyhlášení svým pozitivním přístupem k přírodnímu vzezření krás lidského těla.

Ač jde o zemi parfémů a módy, nekladou si směšně vysoké nároky na svůj zevnějšek. Snaží se vypadat co nejlépe, ale na druhou stranu je pro mladou Mademoiselle i postarší Madam důležité cítit se příjemně ve svém vlastním těle. Přeci jen, je to také země milovníků jídla a dobrého vína. Každý oběd i večeře jsou malou kulturní událostí. A bagety jsou posvátné!

Na které rady sázejí Francouzky?

Jejich přístup k vyvážené dietě je rozumný a doporučit lze skutečně každému. Není vyloženě restriktivní a nabízí pestrost. Díky těmto tipům se můžete zbavit břišního tuku, ale také se přiblížíte zdravému životnímu stylu.

1. Dejte si pozor na pečivo, ale také cereálie. Je dobře známo, že lepek v našich útrobách dělá divy. I těm, kteří nemusí dodržovat bezlepkovou dietu, může prospět redukce obilovin, především bílé mouky.

2. Pamatujte i na cereálie. Zdánlivě zdravější snídaně je v podání cereálních lupínků. Ale pozor, aby nebyly příliš sladké! Také obsah soli v cereáliích je až příliš vysoký, což je pro mnohé nečekaná informace. Těžko pak mluvit o zdravé snídani.

3. Od mouky k vláknině. Důvodem, proč není bílá mouka doporučovaná, ale celozrnná ano, je především obsah vlákniny, minerálů a vitaminů. Celozrnná mouka má také nižší glykemický index. Trikem je proto soustředit se na vlákninu, která je nejen v celozrnné mouce, ale také mnohých luštěninách, ovoci i zelenině. Dalším drobným detailem je použití kvásku a nikoli kvasnic. Ideálním pečivem je tedy celozrnné kváskové pečivo, ale ani s tím to nepřehánějte.

Dobrou bagetu sníte už po cestě domů. Pokud ale hledíte na štíhlou linii, s pečivem to nepřehánějte.

4. Francouzi doporučují také lehké večeře a ideálně bez sladkých zákusků. Jestli si nedokážete sladké odříct, dejte si třeba kousek hořké čokolády. Čím více kakaa a méně cukru, tím lépe.

5. Užijte si ovoce během dne, nejlépe ve dvou malých porcích. Díky tomu by nemělo docházet k nadýmání a plynatosti. Jak víme, dobré trávení je velmi důležité, ať už hledíte na kila nebo ne.

6. Dalším fíglem je vyměnit sladké snídaně za verzi podobnější typicky anglické. Celozrnné pečivo, máslo, vejce nebo mléčné výrobky či jejich náhražky doporučují štíhlé figury dbalí Francouzi před místními croissanty či bagetami s džemem.

7. Doporučení spočívá i v kombinování vařené a syrové zeleniny. Zpracovaná i tepelně neupravená zelenina mají své přínosy pro organismus i trávení. Neochuďte se ani o jednu z nich a kombinujte je, když je to možné.

8. Mléčné výrobky jsou sice zdravé, ale podle francouzského tipu číslo sedm byste si měli dát jen jeden denně. Také laktóza bývá problematická, a aniž byste museli trpět intolerancí nebo přímo alergií. Rozhodně se dají doporučit kysané a jogurtové výrobky, které obsahují probiotika a nižší množství laktózy.

9. Nejen kysané mléčné výrobky, ale také zelenina vám prospěje. Kysané zelí, kvašené okurky, pikantní vietnamské kimči nebo kysané nápoje vám pomohou se střevními kulturami, trávením i obranyschopností těla.

10. Jestli něco Francouzi skutečně umí, pak je to sednout si a pořádně si jídlo vychutnat. Má to smysl. Nejenže si opravdu užijete každé sousto, ale také jídlo dobře zpracujete. Ukojíte tím hlad dříve a nebudete mít tendenci přejídat se.

Každé jídlo je událost. Vychutnejte si, co máte na talíři i ve sklence.

11. Dávejte si pozor na to, co jíte. To asi není nic nového. Nejenže je vhodné věnovat pozornost zdravějším potravinám, určitě je dobré hledět i na kalorie. Tedy rozhodně pokud skutečně chcete vědět alespoň od čeho se odpíchnout. Máme totiž tendenci podceňovat příjem a přeceňovat výdej energie.

12. Další a často opomíjené jsou vlastní pocity. Jezte, máte-li hlad, a rozhodně také pijte, když máte žízeň. Ve skutečnosti naše pocity a potřeby stále potlačujeme a tím nevědomky narušujeme harmonii našeho zažívání i fungování celého těla.

13. Roli hrají také příliš zpracované potraviny, o kterých se v poslední době hodně často mluví. Hlavním důvodem je, že nemáte kontrolu nad tím, co skutečně obsahují. Problematické jsou nejen nepopulární i často neškodná „éčka“, ale také vysoký obsah soli nebo konzervantů, které bychom běžně do jídel nepřidávali. Samozřejmě, že se připravené jídlo občas hodí, nicméně čím méně polotovarů, tím lépe.