Kateřina Jelínková 17. 11. 2023 9:00 clock 3 minuty video

Tak jak je to vlastně s tou kávou? Zatímco někteří z nás by se bez ranního šálku tohoto nápoje jen těžko odhodlali vykročit ze dveří, jiní přísahají, že jde téměř o jed. Nové studie ale naznačují, že ti, co kávu milují, svoje zdraví patrně nepoškozují, spíše naopak.

Vědci se zabývají téměř kteroukoliv otázkou lidského života, účinky jednotlivých potravin nebo nápojů na náš organismus nevyjímaje. A tak není divu, že se objevují také studie, jež hodnotí dopad pití kávy, ať již v malém nebo i větším množství. Pro někoho pak může být jejich závěr překvapující: tři běžně velké šálky denně neškodí, dokonce mohou mít blahodárný vliv na zdravotní stav a prodloužit život. Jak je to vlastně s tou kávou? Podívejte se na youtubový kanál Insider Science: Zdroj: Youtube Proti srdečním chorobám Výzkum zpracovaný v minulém roce a zveřejněný v European Journal of Preventive Cardiology hovoří o kávě v celém jejím poměrně širokém spektru, tedy od klasického “turka” přes pressa až ke kávám instantním či bezkofeinovým. A jaký je výsledek? Pokud to nebudeme přehánět k absurdním číslům, tak nám káva neuškodí a naopak bude působit jako prevence proti srdečním onemocněním. A protože dobře víme, že bez fungujícího srdce žít nemůžeme, s trochou nadsázky tak můžeme konstatovat, že nám káva může prodloužit život. Pro delší život Jak potvrdili vědci z Melbourne, káva by se měla stát součástí našeho běžného života. Pokud průměrný milovník tohoto nápoje vypije kolem tří šálků denně, může si být prakticky jistý, že dělá dobrou věc pro svoje zdraví. Závěry odborníků vycházejí z porovnávání zdravotního stavu u téměř půl milionu lidí, což už je dostatečně velká skupina. close info luciezr / Shutterstock.com zoom_in Ke kávě bychom vždy měli podávat také vodu. Srdce nám poděkuje Bylo přitom zjištěno, že má káva skutečně pozitivní vliv na zdraví srdce, zvláště pak u lidí, kteří ji konzumují pravidelně, se objevuje menší množství srdečních arytmií, ischemických chorob srdečních, srdeční mrtvice i dalších chorob, které mohou ohrožovat náš život. Pokud bychom chtěli hovořit v konkrétních číslech, pak jde obecně u kardiovaskulárních onemocnění o dvanáctiprocentní snížení počtu případů a u samotné mrtvice dokonce o 17%. Pozor na cukr To ale ještě není všechno. Vědci z Harvardu navíc přišli na to, že mírná konzumace kávy snižuje také riziko vzniku a rozvoje cukrovky, a dokonce i některých typů rakoviny. Důležité je ale připomenout, že příliš sladký nápoj má nepříznivé účinky nejen na naši hmotnost. Naučme se tedy popíjet neslazenou kávu a uděláme pro tělo dobrý skutek. Nic se nesmí přehánět Přes všechny uvedené klady pití kávy je ale potřeba připomenout, že i v tomto případě (jako ostatně prakticky i ve všech ostatních) platí ono známé staré rčení “všeho s mírou”. Příliš vysoké množství kofeinu, tedy mnoho vypitých šálků kávy denně, může vyvolávat až stavy úzkosti, nespavost a nervozitu. Tyto příznaky se většinou začínají objevovat po konzumaci větší než je 400 miligramů kofeinu, tedy v průměru po pátém a dalším šálku. Související články close Zdraví Vyčistí střeva za pár dní. Tento nápoj si dejte denně místo večeře, rozdíl pocítíte téměř hned video close Zdraví Káva s příměsí běžného kuchyňského koření výrazně usnadňuje hubnutí po padesátce video Zdroje: www.eatthis.com, www.health.com, www.everydayhealth.com

