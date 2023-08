4 jednoduchá rozhodnutí, která prodlouží váš život ve zdraví po 50. Zkusíte je?

Prý je to jen o rozhodnutí. No, asi tušíte, že za rozhodnutím musí následovat i nějaké činy, ale někde je potřeba začít. Která čtyři jednoduchá rozhodnutí vám prodlouží život? Jak nezakrnět po padesátce?

Zdroje: www.psychreg.org, betterafter50.com

Víte, co vám může prodloužit život?

Někteří z nás jsou čilí, čiperní a akční celý život, jiní potřebují trochu popostrčit. Nebojte se všechno vyzkoušet a zkusit právě to, co jste si mysleli, že už teď nemá cenu. Naopak! Ač je tento článek určen především padesátníkům, seniorům a lidem v penzi, začít můžete kdykoli. Čím dříve, tím lépe!

Chcete se motivovat ke změnám a nevíte kde začít? Nechejte se inspirovat tímto motivačním videm, které pro vás připravili ve Vzorci pro život:

Život vám prodlouží studium i koníčky

Nebojte se začít znova se studiem. Nemusíte se přihlásit na univerzitu třetího věku, ani složit zkoušky z dějepisu. Buďte si ale vědomi toho, že zvládnete ještě mnohé, a pokud hlavu zapojíte, pomalu ale jistě se můžete ještě mnohé naučit.

Zvolte to, co vás vždycky zajímalo, ale nikdy jste neměli čas. Téma, které jste měli v koutku mysli při výběru školy, ale nakonec jste se vydali jiným směrem. Existuje celá řada neobyčejně zajímavých kurzů, kde se můžete učit. Rozhodněte se prohloubit znalosti!

Vrhnout se do nového nemusí být všem příjemné, ale nenechte se zastrašit. Určitě máte za sebou celou řadu zaškobrtnutí, co je oproti tomu nová záliba nebo hlubší poznání toho, co vás vždy lákalo a bavilo. Své koníčky povyšte na další úroveň a dejte do toho šťávu. Pokud máte víc času, protože jsou děti odrostlé a blíží se důchod, určitě udělejte něco pro sebe. Teď je čas dělat to, co vás baví!

Koníčky pěstujte v každém věku. Zahrada, váš domov, ale i dílna nebo alteliér vás už volají! Zdroj: Profimedia

Pište o životě

Z jiného soudku je psaní. Psaní o sobě, o životě či kořenech vaší rodiny může být v každém věku doslova terapií. Není to však rozhodně to jediné, o čem můžete psát. Možná vás během života napadla zajímavá témata nebo dokonce smyšlené příběhy, kterým byste teď mohli vdechnout život na papíře. Bude z vás nový Hamingway? Kdo ví! Nicméně díky psaní si protrénujete víc, než když čtete. Plánování, rešerše, tvoření vět i samotné psaní jak rukou, tak na klávesnici počítače je vynikající trénink pro ruce i hlavu. Pište a čtěte!

Malujte a foťte

Další bohulibou a velmi kreativní činností je malování, focení či jiné umělecky zaměřené hobby, které bude rozvíjet vaše schopnosti i představivost. Tyto činnosti můžete dělat i v případě, že již nejste pohybově zdatní. Když už nohy neslouží, rozhodně věnujte pozornost vaší mysli. Buďte kreativní!

Buďte kreativní, může vám to prodloužit život! Zdroj: IVASHstudio / Shutterstock.com

Své hobby musíte milovat

Proč by měly být všechny tyto činnosti přínosné? Na stránce Psychreg profesor Nigel MacLennan, který je psychoterapeutem již 35 let, upozorňuje, že všechny druhy koníčků, které nás baví, a to včetně koukání na televizi nebo poslechu hudby, působí na tělo zklidňujícím efektem díky vyšší hladině kortizolu v krvi. Všechny aktivní činnost navíc trénují nejen motoriku, výdrž nebo posilují tělo, ale zároveň mohou zlepšit paměť a funkce mozku podle zvolené aktivity.



Najděte si své hobby, nebojte se nových věcí, buďte kreativní, a hlavně se nestresujte. Pokud budete příliš tlačit na úspěch, výkon či úroveň vámi zvoleného koníčku, okradete se o prospěch, který byste z něj mohli mít.

Jak se pozná les, kde zaručeně rostou houby? „Stoprocentní jistotu nemáte nikdy,“ říká v novém podcastu iReceptář do ucha Markéta Vlčková. Pusťte si ho ZDE: