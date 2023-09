5 fatálních chyb, které děláme po ránu všichni. Vyhněte se jim, bude vám líp

Jakým způsobem vstanete a co ráno všechno uděláte, ovlivní celý váš den. Nejenže to má velký vliv na vaši náladu, ale také na produktivitu, a hlavně na energii. Vyvarujte se těchto nejčastějších chyb, které za tím vším stojí. Kvůli nim se pak cítíte celý den unavení a bez života.

Probouzíte se 10 minut před odchodem z domu a na všechno pospícháte? Raději si o něco přivstaňte, díky čemuž budete mít energii na rozdávání. Ráno má být totiž klidné bez jakéhokoliv honění a stresu, které člověku rozhodně neprospívá. Po probuzení se proto v klidu protáhněte a sami uvidíte, že levou nohou už nikdy nevstanete! Zároveň přestaňte dělat některé zlozvyky, které vám akorát škodí. Které to jsou?

Podívejte se na video, kterých pěti omylů se dopouštíte každé ráno, aniž byste o tom věděli. Video je z YouTube kanálu TOP veci do 2 minut:

Odkládání budíčku

Přerušilo vám zvonění budíku pěkný sen, do kterého se chcete hned vrátit? Opětovné posouvání budíku, který vás každých 5 minut budí, není ale pro tělo vůbec vhodné. Nejenže matete mozek, ale ještě se okrádáte o čas, jelikož více energie už stejně nenačerpáte. Pokud vstanete hned na první zazvonění, vězte, že se budete cítit nejvíce odpočatí, co to jde.

Mobil vedle postele

Usínání s mobilem vedle sebe je v dnešní době velmi častou chybou, která škodí vašemu zdraví. Kromě toho, že telefon narušuje váš přirozený spánek, zvyšuje také hladinu stresu. Ráno není vhodná doba na kontrolu sociálních sítí a pracovních mailů, jelikož rozespalá mysl na to reaguje mnohem intenzivněji. Dopřejte si alespoň v ranních hodinách klid, než se opět ponoříte do digitálního světa.

Nahraďte mobil klasickým budíkem, který na vás nebude mít žádný negativní vliv. Zdroj: Profimedia

Tmavé závěsy

Pokud rozsvěcujete ráno světla a závěsy či rolety necháváte zatažené, děláte obrovskou chybu! Denní světlo vás dokáže mnohem lépe probrat než to umělé, a ještě navíc svědčí metabolismu. Probuďte svou domácnost, stejně jako sebe, slunečními paprsky a čerstvým vzduchem. Uvidíte, jak se vám hned zlepší nálada!

Nedostatek tekutin

Dodržování správného pitného režimu je všem známé, ale věděli jste, že byste se měli napít hned po probuzení, i když zrovna nemáte žízeň? Pokud nevypijete alespoň 0,3 - 0,5 l vody, sníží se vám jak fyzická, tak i psychická výkonnost. Doplněním tekutin ráno nastartujete rovněž metabolismus a zlepšíte trávicí trakt. Vhodným nápojem je neslazený čaj, čistá voda nebo čerstvá ovocná či zeleninová šťáva.

Nastartujte si den pestrou snídaní, která vám dodá potřebnou energii! Zdroj: Shutterstock

Vynechávání snídaně

Stejně jako doplnění tekutin, tak i snídaně je velmi důležitá, a přesto ji mnozí dokonce vynechávají. Zdravá snídaně se skládá z bílkovin, zdravých tuků a vlákniny a najíst byste se měli do jedné hodiny od probuzení. Díky ní si zlepšíte kognitivní schopnosti, činnosti mozku, vzhled a stabilizujete hladinu cukru v krvi.

