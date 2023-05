Hlad má 5 různých typů a na každý platí něco jiného. Jedině tak se dá zhubnout

Víte, že není hlad jako hlad? Poznejte pět druhů hladu, ať se jim dokážete náležitě postavit. Někdy stačí maličkost, jindy je to práce na dlouho. Jakých pět různých hladů u sebe můžete pozorovat?

Jaký máte druh hladu a proč to souvisí s hubnutím

Víte, že hlad není jen jeden? Podle typu hladu s ním také dokážete lépe naložit a vyhnout se mu. O 5 typech hladu vám poví paní Olga z kanálu Welcome Fitness CZ:

Hlad, kterého se zbavíte změnou

Určitě jste někdy slyšeli, že děti jedí různé podivné věci, protože jim chybí vápník nebo něco jiného. Naše tělo může mít životním stylem řádně narušené toto vnímání našich potřeb, což je především výsledkem tlaku na to, abychom jedli všechno, co na talíři najdeme. Hlad po konkrétních nutričních živinách ale stále máme v sobě, protože tělo tuší, co potřebuje. Hlad po mikro a makro prvcích můžete vyřešit změnou jídelníčku i doplňky stravy.

Hlad je převlečená žízeň

Říkají to hlavně pivaři, a ač je to úsměvné, do jisté míry je to i fakt. Pijeme víceméně málo a máme tendenci pitný režim podceňovat. K tomu čas od času přispěje i nějaký článek nebo interview s lékařem, který bude tvrdit, že popíjení vody je hloupost, nešvar a výmysl bůhví koho.

Hydratace je nezbytně důležitá a na výpočet optimálního množství existuje mnoho vzorečků a kalkulaček. Obecně lze říci, že pro dospělého se ideální příjem tekutin pohybuje někde mezi dvěma až třemi litry za den, samozřejmě v souvislosti s tím, jak moc jsme aktivní nebo se nadměrně potíme v létě či na dovolené. Do tekutin se počítá víceméně vše, co vypijeme. Tedy i čaje, džusy nebo káva.

Pozor na pestrost stravy

Hladu, který je způsobený malou pestrostí stravy, se můžeme zbavit jednoduše. U nás skutečně netrpíme úzkým sortimentem nabízených potravin. Změňte své návyky, nákupní seznam, vymyslete variace na oblíbená jídla. Najděte nové recepty, vyzkoušejte i to, co není váš šálek kávy. Ochutnat veganské jídlo vás nezabije, stejně jako když vyzkoušíte nezvyklá jídla na dovolené. Třeba vás inspirují.

Málo cukru v krvi

Vaše tělo touží po sacharidech a rychlé energii. S tímto stavem úzce souvisí nevyrovnaná hladina krevních cukrů a citlivost na inzulin. Nejenže se můžete vyvarovat jídel, která tak velké výkyvy způsobují, ale naopak můžete věnovat pozornost právě tem nápojům a potravinám, které pomohou hladinu udržet optimální. Takových je celá řada, patří sem třeba zelený čaj, ale také potraviny bohaté na vlákninu či kysané potraviny.

Emoční přejídání a hlad

Emocionální přejídání či hlad patrně není nutné představovat. Naše duševní nepohoda nás často žene nejen do náručí alkoholu, ale také chladničky. I když je emocionální nebo také emoční hlad častější u žen, ani mužům se nevyhýbá. Pocit prázdnoty, nejistoty, strachu i velké životní trauma se mohou promítnout do toho, jaký máte vztah k jídlu. Patrně také tušíte, že na tento hlad nenajdete odpověď v pilulce nebo změnou jídelníčku. I když i některé potraviny působí na zlepšení nálady či uvolnění.