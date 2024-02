Mnoho z nás má s čištěním zubů spojené nepravdy. Jak je to doopravdy?

Mýtus č. 1: Zuby si stačí čistit jen dvě minuty

Kartáček by měl v dutině ústní zůstat až do chvíle, kdy je chrup zcela čistý. Základ mohou být tedy dvě minuty, záleží ovšem na počtu zubů a situaci v ústech. Často je potřeba přidat ještě pár vteřin či dokonce minut navíc. Zuby, které jsou vyčištěné perfektně, jsou na dotek jazykem pocitově hladké jako sklo. Elektrické zubní kartáčky s umělou inteligencí (iO) navíc dokážou samy pohlídat, která místa jste vynechali nebo nevyčistili dostatečně důkladně. Upozorní vás na to třeba v aplikaci, nebo v případě modelů vyšší řady i na nabíjecí stanici kartáčku.

Mýtus č. 2: Elektrické kartáčky ničí dásně

Stejně jako u běžného manuálního zubního kartáčku, tak i u toho elektrického to závisí na vynaloženém tlaku a na technice čištění zubů. Dásně můžete poranit i s běžným kartáčkem.

Dentální hygienisté a zubaři proto doporučují na dásně příliš netlačit. Pokud nedokážete tlak sami odhadnout, dobrým řešením jsou moderní elektrické kartáčky, které v sobě mají zabudovaný inteligentní senzor tlaku (například Oral B s magnetickou technologií iO). Ten se stará o optimální sílu, kterou se po celou dobu čištění svým zubům věnujete a je tak vhodný i pro lidi s citlivými zuby.

Při čištění zubů je stěžejní správná technika a tlak

Mýtus č. 3: Zuby si stačí vypláchnout ústní vodou

Zuby je nutné vždy čistit s pomocí mechanických pomůcek, tedy kartáčků na zuby. Na umyvadle v koupelně by kromě kartáčků – ať už moderních elektrických nebo manuálních – neměly chybět kartáčky na čištění mezizubních prostor, zubní niť, případně jednosvazkové kartáčky a speciální pomůcky pro čištění implantátů. Ústní voda je pouze dobrým pomocníkem v oblasti svěžího dechu.

Ústní voda je v péči o chrup dobrým pomocníkem, k samotnému čištění však nestačí

Mýtus č. 4: Mléčné zuby se nemusí čistit, protože stejně vypadnou

Čištění dočasných zubů je dokonce ještě důležitější než čištění chrupu stálých zubů. Zuby by se měly čistit už při prořezávání prvních růžků zubů (v tomto případě mluvíme spíše o masáži dásní), pokračovat by rodiče měli i s prvními zuby a to pravidelně, zejména pokud je dítě kojeno déle než do prvního roku.

Péče o první zoubky je velmi důležitá a rozhodně by se neměla podceňovat

Mýtus č. 5: Čím větší kartáček, tím lepší péče

Správný kartáček na zuby by měl být ideálně malý, hustě osazený, s oblým zástřihem delších vláken a úplně nejlépe různých délek a směrů vláken. Klasické obdélníkové zubní kartáčky s rovným zástřihem i ty extrémně měkké mohou oproti těm s malou kulatou hlavicí zanechávat na zubech až o 50 % více plaku. Menší kulaté hlavice, které jsou například na elektrických kartáčcích, čistí maximálně jeden a půl zubu najednou a při správném sklonu vůči zubu a dásním se dostanou na místa, kam ty běžné velké nedosáhnou.

Lednové číslo časopisu Receptář je právě v prodeji.

