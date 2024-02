To to uteklo, říkáme si, když nám dojde, že je tady zase období nachlazení a s ním spojeného kašle. Pokud se s tímto problémem také každoročně (nebo třeba i výjimečně) potýkáte, pak věřte, že vám k uzdravení může pomoci i obyčejné jídlo.

Tradiční zimní soutěž “kašle celá rodina” je zase tady a my často marně přemýšlíme, co ještě udělat, abychom se tohoto nepříjemného stavu zbavili co nejrychleji. Sirupy, inhalace, klid, ale také pravidelné a správné větrání nebo zvlhčování vzduchu v místnosti, jitrocelový čaj a dostatek tekutin – to všechno je již dávno vyzkoušeno, ale kašel trvá dál s veškerou svojí úporností. V takovou chvíli už nezbývá nic jiného, než se dobře najíst. Nevěříte?

Babičky dobře věděly...

Existuje hned několik potravin, na kterých si pochutnáme a navíc pomohou s léčbou nepříjemného kašle. Někoho to možná překvapí, jiní si vzpomenou na dobu (ne)dávno minulou, kdy se nemocným lidem podával silný slepičí vývar. Dostávaly jej ženy vyčerpané porodem, ale také dlouhodobě nemocné děti nebo staří lidé. Naši předci dobře věděli, že jde o posilující záležitost – ale nejen to. Nemusíme dělat z drůbežího vývaru přímo zavařenou polévku, pro naše účely úplně postačí čirá tekutina v hrníčku. Polévka plná posilujících látek totiž dokáže pomoci při ředění hlenu v plicích a dýchacích cestách a kromě toho zmírňuje nadbytečné prokrvení i zánětlivé procesy v těle.

Zázračná lžička medu

Drůbeží vývar jistě pomůže, ale neměli bychom zapomínat ani na dary přírody, které se přímo nabízejí k využití. Jedním takovým je včelí med, nazývaný mnoha odborníky dokonce superpotravinou. Známé jsou jeho léčebné účinky, pomáhá zklidňovat zanícená místa v těle, a dokonce působí jako antibiotikum. Dáme-li si tedy denně lžíci medu, nemůžeme udělat žádnou chybu.

Zkuste chilli papričky

Dospělí mohou zkusit potlačit kašel také pomocí silněji kořeněných jídel, respektive konzumací přísad, obsahujících kapsaicin. Jde o chilli papričky, kajenský pepř a podobně. I když vás tak docela kašle nezbaví, dokáží tyto látky podle odborníků na určitou dobu snížit citlivost nervů v krku a tím omezit nutkání ke kašli. Jde ale o to, zda si takovou pomoc opravdu přejeme. Kašel je tady proto, aby nám pomohl dostat hlen z plic a dýchacích cest. Jen samotné omezení tohoto projevu nemoci tedy tak docela prospěšné nebude. Nicméně, pokud je třeba chvíli zachovat zdání svěžesti, můžeme pálivé jídlo vyzkoušet.

Pomeranče pomohou, jen vědět jak

Když jsme byli malí, nosili nám rodiče při nachlazení domů citrusy. Kdo ví, jak to před revolucí dělali, ale pro svoje děti byli schopni vystát i nekonečnou frontu. Ve snaze udělat pro nás to nejlepší pak ovoce oloupali, a to tak, aby na něm nezbyl ani kousíček bílého povlaku ze slupky. Jenomže to byla chyba. Právě zde se totiž nacházejí flavonovidy, tedy látky, které nám pomáhají uspíšit léčbu. Měli bychom si ale uvědomit, že konzumace citrusů a v nich obsaženého vitanímu C je vhodnější spíš jako prevence než jako součást léčby již probíhající nemoci.

Nenápadná čočka dokáže divy

Máte-li rádi luštěniny, pak je do značné míry vyhráno. Bílkoviny v nich obsažené jsou pro tělo prospěšné v mnoha ohledech a vláknina, kterou jejich konzumací získáme, nám pomůže s trávením. Jak souvisí trávení s léčbou kašle? Dávno přece víme, že v našem těle souvisí každý jeden pochod se všemi ostatními. A tak si pamatujme, že správné trávení podporuje imunitu a kromě toho jsou tímto způsobem vylučovány z těla škodliviny. Méně škodlivin znamená kratší nutnou léčbu. I když je to všechno samozřejmě mnohem složitější, princip je skutečně takový, že kvalitní a s rozmyslem podávaná strava může při léčbě kašle výrazně pomoci.

