Horko doma: Většina lidí dělá těchto 5 zásadních chyb. Děláte je taky?

Teploty se opět šplhají přes třicítku a další vlna veder je tady. Víte, co doma raději nedělat, když několikadenní horko udeří?

Zůstávat v horku

V zástavbě beze stromů, v bytech, jejichž okna míří jen jedním směrem, ve vyšších patrech (protože teplo stoupá), tam kde nemají okna vnitřní nebo vnější stínění a někdy i ve velmi zateplených domech se horký vzduch může držet víc než jinde.

Pokud je to i váš případ a trávíte jinak větší část dne doma, zkuste si naplánovat vycházky někam, kde není takové horko. Knihovny, kostely, ale i nákupní centra můžou alespoň na pár hodin přinést úlevu a nikomu nebude vadit, když se někam posadíte, ani že s sebou máte vlastní svačinu a lahev s vodou.

Zejména v podkrovních bytech bývá často během letních měsíců k nevydržení. Zdroj: Shutterstock

Nic neměnit

Někdy nemusí být problém v celém bytě, ale třeba jen na některých místech.

Zastiňte všechna okna bez vnitřních nebo vnějších žaluzií. Nalepte na sklo papír, pověste před okno nevyužitou deku nebo prostěradlo. Nebojte se být kreativní, je to jen na pár dní a za chladnější prostor to rozhodně stojí.

Pokud se horko teprve chystá, zkuste ještě na poslední chvíli namontovat interiérové nebo exteriérové žaluzie nebo jen garnýž se závěsy.

Vypněte přístroje, které nemusejí být zapnuté. Někdy si ani nevšimnete, ale zbytečně zapnutý DVD přehrávač nebo počítač mohou generovat trochu tepla a v tuhle chvíli se počítá každá desetina stupně.

Pokud máte horko v ložnici, ale jinde v bytě je chladněji, přestěhujte se tam. I kdyby to znamenalo jen přesunout matraci nebo spát na pohovce. Lepší než se v noci potit, trpět a pořádně se nevyspat.

Žaluzie využívejte i během dne. Zdroj: Shutterstock

Větrat tak, že víc ohříváte

I když to svádí, otvírat okna přes den si raději rovnou zakažte. Minimálně ve městě, kde se horký vzduch mezi domy často drží, i když už je slunce nízko. S větráním počkejte na večer, klidně až po půlnoci, až se okolí ochladí, a pak teprve udělejte pořádný průvan.

Přes den naopak okna pevně zavřete a co nejvíc zastiňte. Pokud máte balkon nebo šňůry na prádlo za okny ložnice, pověste sem vyprané prádlo později odpoledne nebo večer. Do rána se z něj bude krásně vypařovat vlhkost, a ještě okna trochu zastíní před prvními paprsky.

Přes den můžete zkusit vzduch trochu rozhýbat a ochladit pomocí větráků, ale jen pokud teploty nepřekročí 35 stupňů. Pak už je to podle odborníků zbytečná snaha a plýtvání elektřinou.

Vařit

Něco jíst musíte, to je jasné, ale zkuste na minimum omezit činnost, při které ohříváte kuchyni i celou domácnost. Neznamená to, že byste se měli na týden nebo dva omezit jen na chleba se šunkou a saláty. Zkuste studené zeleninové polévky, které skvěle zasytí i ochladí. A pokud něco připravujete, snažte se udělat najednou víc porcí, nebo třeba upéct najednou celé kuře a spoustu zeleniny k tomu. Maso pak postupně spotřebujete do různých jídel, stejně jako zeleninu. Troubu i sporák se snažte zapínat brzo ráno a dopoledne, nebo vařte ještě lépe v noci, kdy můžete většinu horka rovnou vyvětrat.

Moc se oblékat

Jistě, nikdo rozumný se asi v létě nenavlékne do péřovky. Někdy je ale snadné zapomenout, že materiály oblečení nám mohou pomoct tělo lépe chladit.

Vybírejte si přírodní tkaniny, které dobře sají pot a zároveň chladí, jako jsou len a bambus. I obyčejná bavlna ale udělá lepší službu než umělá vlákna, která často pot spíš zadržují.

Stejně tak volte volnější střihy, protože jak kolem těla lehce poletují, chladí ho, a světlejší barvy, které sluneční paprsky spíš odrážejí.

Dlouhé rukávy a nohavice, samozřejmě u kalhot i košil z výše zmíněných materiálů, udělají lepší službu než kraťasy a šaty bez rukávů, protože ochrání kůži a ochladí ji.

Pokud se v létě hodně pohybujete venku, můžete dokonce zvážit nákup oblečení s UV ochranou.

I tak si ale pečlivě a opakovaně natírejte opalovacím krémem každý kousek kůže, kterou oblečení nechrání.

Správný výběr materiálu je pro letní oblečení klíčový. Zdroj: Shutterstock

Nebýt připraven

Když se blíží horko, stojí za to se připravit:

Zkontrolujte klimatizační jednotky, pokud je doma máte.

Stejně tak zkontrolujte lékárničku a dovybavte ji léky léky na průjem i rehydratačním roztokem.

Udělejte zásoby a domů nakupte nejen chladivé ovoce a zeleninu, jako jsou okurky a melouny, ale i balík nebo dva minerálních vod, protože minerálka pomáhá tělo lépe hydratovat.

Pokud jich máte málo, vybavte se opalovacími krémy, najděte klobouk a sluneční brýle.

Zdroj: časopis Receptář