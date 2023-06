5 důležitých věcí, které byste každé ráno měli udělat dřív, než se napijete kávy

Patříte k těm, kteří se ráno už v posteli těší na svůj oblíbený hrnek kávy? Pokud chcete využít i pro zdraví přínosných benefitů tohoto nápoje, měli byste předtím, než si ho dáte, udělat 5 důležitých věcí.

Ranní šálek kávy je pro mnohé z nás velice příjemný rituál. Na naše smysly má povzbuzující účinek už aroma čerstvě uvařené kávy a zároveň nám dělá dobrou náladu. Ovšem ještě před tím, než si tuto lahodu dopřejete, měli byste upřednostnit pár záležitostí. Zároveň tak ušetříte váš organismus ranního prudkého šoku. O kterých 5 věcí se jedná?

Je káva zdraví škodlivá, nebo se jedná naopak o superpotravinu? To se dozvíte v následujícím videu od výživového specialisty Petra Havlíčka:

Ranní káva jen jako pohlazení

Nezměrná ranní touha po kávě je někdy až zoufalá. Pokud patříte mezi jedince, kteří si dávají kávu hned potom, co vylezou z postele, zkuste tento zlozvyk změnit. Přestože získáte jistou dávku energie, káva není pro vaše tělo tak prospěšná, jak by mohla být. Co tedy udělat a proč to tak je?

Nejprve vyvážená snídaně

Faktem je, že lidé pijící kávu hned nalačno zpravidla trpí překyselením organismu a vyšší kyselostí v žaludku a jícnu. Bohužel tento stav často vede k pálení žáhy. Bez správné snídaně by si nikdy neměli dávat hned po ránu kávu jedinci trpící zánětem střev. Výstelka jejich střev je totiž citlivá na kyselé potraviny a může tak dojít k velkému nadýmání a bolestem břicha.

Jestliže si dáte před kávou vyváženou snídani, poskytnete tělu základní živiny, stabilizujete hladinu cukru v krvi, podpoříte kognitivní funkce a zároveň se vyhnete mnohým zažívacím potížím.

Před kávou si dejte snídani. Zdroj: shutterstock

Před kávou pijte vodu

Po spánku je potřeba tělo hydratovat, nastartuje se tak metabolismus, napomůžete trávení a předejdete močopudným účinkům kávy, kterou byste si normálně dali na lačno. Dejte si proto sklenici vody a můžete si ji osvěžit i čerstvě vymačkaným citronem. Dostatečný pitný režim pak dodržujte samozřejmě po celý den.

Kávu si lépe vychutnáte po trošce pohybu

Pokud si před ranní kávou dopřejete také alespoň malou rozcvičku, v lepším případě alespoň půl hodiny aktivního pohybu, přinese to vašemu tělu jisté výhody. Nejenže získáte více energie, ale zrychlí se také váš krevní oběh, nastartujete spalování tuků a také se vám zlepší nálada. Pokud patříte mezi ty, kteří vypijí kávy denně přemíru, fyzická aktivita vám pomůže snížit příjem kofeinu.

Čištění zubů ještě před kávou je základ. Zdroj: Profimedia

Ještě před kávou si vyčistěte zuby

Díky tomu, že si ráno před vychutnáním šálku kávy vyčistíte zuby, snížíte riziko jejich žloutnutí a případného tmavnutí. Zuby budou také chráněny účinky zubní pasty.

Berete léky? Některé určitě před kávou!

V případě, že pravidelně užíváte nějaké léky, je vždy dobré se poradit s lékařem, jak je užívat s ohledem k vaší oblibě pití kávy. Každé léky reagují v těle na kofein jinak. Zpravidla se jedná o léky na léčbu srdce, cukrovky či onemocnění štítné žlázy. Některé léčivé prostředky je zase nutné brát nalačno.

Proč je káva nalačno škodlivá

Pití kávy na lačný žaludek způsobuje často různé hormonální nerovnováhy. Je to způsobeno kortizolem, tedy hormonem, který se uvolňuje ve chvílích stresu a zároveň reguluje hladinu krevního cukru. Jeho hladiny jsou v těle vyšší ráno a kofein může způsobit, že se kortizol začne uvolňovat už ráno místo během dne. Bohužel to často vede ke zvýšené hladině cukru v krvi, k potížím se spánkem a také k přibývání na váze.

