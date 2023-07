5 potravin, kterým by se srdcaři a tlakaři měli v létě vyhýbat obloukem

Vysoký tlak a onemocnění srdce není radno podceňovat. Stejně jako jiná onemocnění, hypertenze se dá také velmi dobře ovlivňovat tím, co konzumujete. Čemu byste se tedy měli vyhnout? Máme pro vás hned pět potravin, které byste měli považovat za zakázané.

Onemocnění srdce a vysoký tlak se mohou velmi rychle překlenout v závažný stav. Jakmile se hypertenze objeví, je třeba jednat a upravit jídelníček, protože i některé potraviny mohou výrazně přispívat ke kardiovaskulárním onemocněním včetně vysokého tlaku. Obecně by si lidé s hypertenzí měli hlídat denní příjem soli a draslíku, ty totiž tlak i činnost srdce výrazně ovlivňují. Pojďte se s námi podívat hned na 5 potravin, které byste ze svého jídelníčku měli vyřadit.

Dietní opatření

Vysoký tlak a srdeční onemocnění jde často ruku v ruce s nadváhou až obezitou. Často k nim přispívá špatná životospráva a ještě horší stravovací návyky. Proto asi nikoho nepřekvapí, že lidé s takovým onemocněním by se měli zamyslet nad tím, co jedí a pokusit se o změnu k lepšímu. Obecně je zapotřebí hlídat si poměrně přísně denní příjem soli, tudíž obecně se vyhýbat přesoleným potravinám a pokrmy navíc nedosolovat. Zároveň je nutné hlídat příjem draslíku, který výrazně ovlivňuje srdeční aktivitu. A které potraviny patří na zapovězený seznam?

Obecně uzeniny, jako jsou klobásy a slanina nejsou pro lidi s hypertenzí vůbec vhodné. Zdroj: Shutterstock.com / Ilizia

1. Slaninu jen svátečně

Jsme národem, který uzeniny miluje. Klobásky, salámy všeho druhu a slaninu. Právě tyto potraviny jsou při hypertenzi velmi nebezpečné, jelikož bývají plné soli a konzumací pár plátků slaniny si velmi lehce vyčerpáte doporučený denní příjem soli. Vyměňte raději tyto pochutiny za kvalitní šunku od kosti a ani tu nekonzumujte každý den. Pokud se slaniny nedokážete vzdát, udělejte z ní sváteční jídlo a dávejte si ji při zvláštních příležitostech. Zároveň se spokojte jen s tou nejkvalitnější.

2. S vejci opatrně

Vejce se před několika lety neprávem ocitly na pranýři. Bylo jim připisováno zvyšování cholesterolu, což není tak úplně pravda. Vejce jsou velmi zdravou potravinou, na druhou stranu jsou natolik výživná, že byste to s jejich konzumací neměli přehánět. Obecně se doporučuje konzumovat cca 1 vejce ob den. Pokud si chcete udělat míchaná vejce z pěti, raději na to zapomeňte. Jednak byste svým ledvinám poslali enormní nálož bílkoviny, a tuky ze žloutků by vašemu tlaku také neprospěly.

3. Balené dortíčky a zákusky

Zná to každý, kdo se dostal do časového skluzu a potřeboval rychlou snídani nebo svačinu. Malé sladké buchtičky, muffiny, nebo jiné balené pečivo jsou průmyslově zpracované potraviny. Obsahují všeho moc, kromě prospěšných látek. Takovéto svačinky v sobě mají spoustu jednoduchým cukrů, tuků a hlavně konzervantů. Asi nemusíme zdůrazňovat, že tyto do zdravého stravování nepatří.

Sladké trvanlivé pečivo nehrozí jen vysokým obsahem cukru. Zdroj: Shutterstock.com / FOMKIN OLEG

4. Bílé pečivo

S bílým pečivem to nepřehánějte. Nemusíte jej nutně vylučovat z jídelníčku, ale denně se zamyslete nad tím, co budete konzumovat. Pokud si dáte rohlík s marmeládou k snídani, k obědu si dáte guláš se šesti a k večeři další pečivo se salámem, rozhodně jej konzumujete víc, než je zdrávo. Projeví se to na činnosti vašeho srdce.

5. Smažené pokrmy

Čas od času má chuť na pořádný řízek snad každý a je zcela v pořádku, pokud dodržujete ostatní dny správný jídelníček, si jej svátečně dopřát. Rozhodně by se ale smažené pokrmy na přepálených tucích neměly stávat alfou a omegou vašeho jídelníčku, jakkoliv si na nich mozek vytvoří závislost a vyžaduje je stále dokola. Samostatnou kapitolou jsou pak sladké smažené pokrmy jako wafle, palačinky, koblížky. Většinou jsou to jídla plná tuku, jednoduchých cukrů a žádných pro tělo prospěšných látek.

Zdroje: www.topsante.com