7 jednoduchých návyků, které vám pomůžou dožít se 100 let. Znáte je všechny?

Věděli jste, že délka života není dána jen geneticky a můžete ji snadno ovlivnit i vy? Stačí, když se budete držet instrukcí vědců a osvojíte si 7 jednoduchých návyků.

Dožít se devadesátky je štěstí. V reálu ho mají třeba umělci Clint Eastwood (93), Yoko Ono (90), Dyck Van Dyke (97) nebo Rita Moreno (90). Jak to dokázali? Většina „věkových kalkulaček“, kde si můžete vypočítat svou eventuelní délku života, prověřuje tyto ukazatele: váha, krevní tlak, cvičení, alkohol nebo kouření. Samozřejmě v dlouhověkosti hraje velkou roli i genetická výbava, s ní ale bohužel nic moc neuděláme. Proto se alespoň zkusme držet těchto sedmi zásad, které souvisí s vaším fyzickým, ale i duševním zdravím.

Starejte se o sebe

Preventivní prohlídky nejsou zrovna dvakrát zábavné. Ale pokud se překonáte a uděláte si to „nejnutnější kolečko“ po doktorech, získáte okamžitou zpětnou vazbu. A to je skvělé! Nesnažte se namluvit si, že všechno víte nejlépe. Držte se toho, co vám doktoři doporučí. Vždycky je lepší pracovat na prevenci nemocí, než je pak léčit!

Meditace vám zlepší duševní zdraví. Zdroj: Profimedia

Zapomeňte na stres s penězi

Každý z nás se chce nějak zajistit na stáří. Jenže jak? Někteří investují do penzijních fondů s vidinou státního příspěvku. Jiní dávají přednost investování do akcií, nemovitostí nebo dluhopisů. Což o to, peníze by se měly „točit“, protože jedině tak vydělávají. Nicméně pokud je máte ve virtuálním prostředí světových burz, na klidu vám to dvakrát nepřidá. Proto odborníci radí při investování používat selský rozum a nevkládat peníze do něčeho, čemu nerozumíte.

Rodina a přátelé

Rodina a přátelé jsou nejvíc. Každý člověk potřebuje mít kolem sebe své „kolečko věrných“, kterým může svěřit ty nejintimnější myšlenky a přání. Jenže doba je stresová a nepřeje těsným mezilidským vztahům. Spousta kontaktů probíhá po telefonu, na sociálních sítích nebo po mailu. Bohužel tyhle komunikační kanály nenahradí osobní kontakt. Snažte se proto jednou za čas (v záplavě telefonátů, mailů nebo lajků) se svými blízkými osobně sejít. Osvěží a prohloubí to vaše vztahy a přispěje vašemu zdraví a dlouhému šťastnému životu.

Blízkost, ať už lidská nebo zvířecí, je velmi důležitá. Zdroj: Profimedia

Naučte se snít

Každý člověk potřebuje nějakou tu chvilku pro sebe. A nemusí při ní dělat něco okázalého. Stačí si zajít na procházku, sejít se s kamarádkou nebo si koupit lístek na koncert. Zkrátka snažte se dát tělu a duši na chvilku prázdniny. Ve volném čase můžete také popustit otěže fantazii a třeba si trochu snít… Snění je fajn, protože tříbí myšlenky a dává možnost si uvědomit, co ve svém životě potřebujete.

Vyrazte na cesty

Změna prostředí je zdravá a vždycky vás pozitivně nabije. Navíc se při ní naučíte využít různé dovednosti, které tříbí mozek. Ať už jde o trénink orientace v prostoru, zapamatování si jmen ulic, přírodních či historických památek. Cestování je také tréninkem disciplíny, rychlého rozhodování nebo improvizace. A to se vám může hodit jako prevence demence.

Zbavujte se nepotřebného

Když jste měli děti, pak velký byt nebo dům dával smysl. Jakmile ale vaše potomstvo „vylétlo z hnízda“, najednou vám může celý prostor připadat jako jedno velké bludiště. Udržovat něco, co nevyužíváte, může být namáhavé i finančně náročné. Proto zvažte, jestli to má pro vás nějaký význam. Pokud ne, nemovitost prodejte nebo pronajměte a přestěhujte se do menšího. Byt, který naplno využijete, vás bude těšit a nebude zbytečnou přítěží.

Žijte tady a teď

Minulost je pryč a budoucnost? Ta ještě nezačala. Proto se neuzavírejte do vzpomínek a nepřemýšlejte dalece o budoucnosti. Vychutnávejte si život, který je teď! Výhodou přítomnosti je, že si ji můžete naplno užít a jakkoliv do ní zasáhnout. Využijte toho a nenechte proklouznout ani minutu!

Dodržováním jednoduchých návyků můžete prodloužit svou aktivní a zdravou existenci, která vás bude těšit. Proměňte každý den svého života ve svátek. Zdroj: Profimedia

7 jednoduchých návyků pro dlouhověkost v kostce

Snažte se jíst vyváženou stravu bohatou na čerstvé ovoce, zeleninu, celozrnné obiloviny, nízkotučné bílkoviny a zdravé tuky. Omezte konzumaci vysoce zpracovaných potravin a sladkostí. Zahrnujte pravidelný pohyb do svého životního stylu. Cvičte minimálně 30 minut denně – může to být chůze, běh, jóga, plavání nebo jakákoli jiná aktivita. Důležité je, abyste ji měli rádi. Naučte se relaxační techniky, jako je meditace nebo hluboké dýchání, abyste zvládali stres. Dlouhodobý stres může negativně ovlivnit zdraví a způsobit stárnutí. Zajistěte si dostatek kvalitního spánku každou noc. Průměrná dospělá osoba by měla spát asi 7-9 hodin denně. Vyhněte se kouření a omezte konzumaci alkoholu. Ty jsou nejčastěji spojovány s rizikem mnoha nemocí a zkracují život. Zapojte se do komunity, udržujte kontakt s rodinou a přáteli. Dobré sociální vztahy jsou důležité pro duševní a emocionální blaho. Navštěvujte lékaře pravidelně a sledujte svůj zdravotní stav. Prevence a včasná diagnostika mohou zásadně ovlivnit vývoj nemocí.

Pamatujte, že dlouhověkost není jen o životě co nejdéle, ale také o kvalitním a zdravém životě. Dodržováním těchto návyků můžete prodloužit svou aktivní a zdravou existenci, která vás bude těšit. Proměňte každý den svého života ve svátek.

