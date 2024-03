close info Profimedia

Kateřina Jelínková 2. 3. 2024 7:00 clock 4 minuty video

Zdraví - to je to nejdůležitější, co si v životě potřebujeme zachovat. Bez něj je vše mnohem a mnohem složitější a často dokonce nemožné. Pokud máte obavy z problémů se správnou funkcí štítné žlázy, nechte se inspirovat návodem, jak s nimi zatočit.

Abychom mohli o štítnou žlázu správně pečovat, měli bychom o ní také něco vědět. Je to jeden z orgánů našeho těla – to si jistě pamatujeme ze školy. Důležitá je díky produkci hormonů, které ovlivňují metabolismus a využívání energetických zdrojů v organismu. Štítná žláza ovlivňuje také naši postavu. Vyzrajte na ni podle návodu na youtube ze zdroje Mgr. Zuzana Douchová - Zdravě žít, jíst, milovat: Zdroj: Youtube Jak poznáme problém? Její špatnou funkci poznáme velmi brzy, a to v případě jejího nedostatečného fungování, tedy hypofunkci, díky otokům, neustálému pocitu chladu, ale také přibývání na váze, únavě nebo složitému vyprazdňování. Jedním z prvotních znaků je také vznik takzvané strumy, tedy jakéhosi laloku na krku.

Stejně jako hypofunkce je problémem i opačný stav, tedy hyperfunkce, který se projevuje přesně naopak. Takový pacient je hyperaktivní, hubne a potýká se s neustálým horkem (alespoň pokud se týká jeho vlastních pocitů). Starejme se o štítnou žlázu Je zřejmé, že správná funkce štítné žlázy je jednou z nezbytných podmínek dobrého zdravotního stavu, a podle toho bychom se k ní také měli chovat a dopřát jí co nejlepší podmínky pro bezproblémový “provoz”. Jak na to? Důležitým momentem v péči o štítnou žlázu je kvalitní stravování poskytující tělu veškeré potřebné živiny a prvky ve správném množství a poměru. Budeme-li nyní hovořit jen a právě o štítné žláze, pak je nezbytné zajistit jí dostatek jódu, tedy jednoho ze základů produkovaných hormonů.

Bez jódu se neobejdeme Zatímco se v našich podmínkách jen těžko jódem předávkujeme, k jeho deficitu se dopracujeme poměrně snadno. Proto bychom měli do stravy zařazovat co nejvíce potravin, které jsou schopné tento prvek organismu dodat. Předně nezapomínejme na mořské ryby, které jsou velmi bohatým zdrojem jódu, zvláště v případě, když si takovou porci dopřejeme minimálně jednou, ale raději dvakrát týdně. Zkusit můžeme také mořské řasy. close info CA Creative/Unsplash.com zoom_in Mezi bohaté zdroje jódu patří mořské ryby Domácí suroviny Určitou zásobárnou jsou také vejce a mléko, ale v jejich případě nemůžeme počítat s žádnými velkými dávkami, navíc se v tomto případě může obsah jódu významně lišit podle systému chovu zvířat, respektive jejich výživy. Správnou funkci štítné žlázy podpoříme také svačinkou s přídavkem mandlí nebo arašídů, případně avokádem, což je dobrá zpráva třeba pro milovníky guacamole. Jód sám o sobě nestačí Kromě jódu bychom měli štítnou žlázu pravidelně zásobovat také selenem a tyrosinem. Selen najdeme hlavně v hovězím mase, vejcích a dále v již zmiňovaných mořských rybách, řasách a podobně. Stejné potraviny a navíc také banány nebo dýňová semínka jsou potom zdrojem zmiňovaného tyrosinu. Důležité potraviny jezte častěji Shrňme si tedy předchozí poznatky. Dojdeme k závěru, že pro udržení zdravé štítné žlázy bychom měli do svého jídleníčku ve větším množství zařazovat zvláště tyto potraviny:

- mořské ryby

- mořské řasy

- hovězí maso

- vejce

- mléko

- avokádo

- mandle

- arašídy

Jde o velmi chutné potraviny, a tak bychom s nimi neměli mít problémy. Pozor na brukvovitou zeleninu Chceme-li dopřát štítné žláze jen ty nejlepší podmínky, což platí hlavně ve chvíli, kdy pocítíme problémy s její funkčností, je také třeba se některým potravinám vyvarovat. Obsahují totiž tak zvané strumigenní látky, které snižují obsah jódu v těle. Hovoříme především o brukvovité zelenině, tedy kapustě (i té růžičkové), květáku, kedlubnách, dále o ředkvičkách, sóje nebo třeba hořčici. Je ale třeba vysvětlit, že za běžného stavu si tuto zeleninu samozřejmě odpírat nemusíme. Související články close Zdraví Pohled do očí: Když víte, kam koukat, poznáte, kdy přijde váš čas na tomto světě video close Zdraví Jak si můžete sami zkontrolovat stav štítné žlázy? Je to překvapivě snadné video Zdroje: nasregion.cz, www.jogadnes.cz, bezpecnostpotravin.cz

