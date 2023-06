Znáte devatero svatojánských bylin? Právě teď mají magickou moc, využijte to

Znáte kouzla svatojánské noci? Které bylinky vám pomohou najít lásku či věštit budoucnost, ale zaženete díky nim i nachlazení nebo nespavost? Devatero svatojánských bylin se hodí nejen na věneček, ale také do vaší zelené lékárny, ze které můžete čerpat celý rok.

Zdroje: magazin.recepty.cz, abecedazahrady.dama.cz, cs.wikipedia.org

Magie noci svatojánské

Slunovraty, svatojánská noc i další dny během roku byly po celá milénia považovány za význačné dny a lidé je dříve aktivně slavili až uctívali. Bylo to magické období a některé rituály se vmísili později i do zvyků udržovaných některými náboženstvími. Zatímco ve Snech noci svatojánské u Shakespeara je to noc plná nadpřirozena, kouzelných bytostí, lásky a touhy, v lidském světě a v našich končinách se věřilo na moc této noci nahlédnout do budoucnosti, nebo dokonce najít cestu k pokladu nebo k lásce. Není divu, že se za hlavní symboly považovala voda, oheň, zeleň, ale i nahota.

Ti, kteří stáli nohama na zemi, spíš hleděli na urovnání vztahů v rodině a sběr bylin. Toto říká o bylinkách a rostlinách v období okolo slunovratu a svatojánské noci autorka kanálu Terapie sebou – sám sobě šamanem:

Sběr devatera kouzelných bylin

Věřilo se také, že v předvečer svátku svatého Jána čili Jana Křtitele, můžou šťastlivci najít květ zlatého kapradí a z kytice devatera býlí věštit budoucnost, ale i odehnat vše zlé a nečisté z vlastního domova. Svatojánské kvítí měly sbírat dívky na devatero místech, aniž by se ohlédly nebo promluvily. Kytice se dávala pod polštář, ale také se z květin vil věneček.

Které bylinky do takové kytice patřily a určitě si je také můžete nasbírat? Devatero svatojánského býlí se lišilo podle kraje, ale nejčastěji se mezi lučním kvítím objevovala mateřídouška, třezalka, komonice, pelyněk, kopretina, chrpa, sporýš, blín, rozchodník či slzičky Panny Marie, jak se říkávalo hezoučkému růžovému hvozdíku.

Do věnců se ale hodilo všelijaké luční kvítí, které patří také mezi významné léčivky, jejichž sběr byste neměli odkládat. Mezi takové léčivé a všudypřítomné patří třeba kontryhel, řebříček, jitrocel, černý bez nebo lípa.

Bylinky se vám budou hodit nejen o svatojánské noci, ale po celý rok. Zdroj: Profimedia

Devatero kvítí zažehná i nemoci

Tyto bylinky rozhodně nejsou k zahození a budou se vám hodit po celý rok. Bylinné směsi z devatera kvítí se používají na trávení, relaxaci, ale i při nachlazení.

Dobré zažívání podpoří řebříček, kontryhel a pelyněk, ke kterým můžete přidat kopřivu, dobromysl a šalvěj.

Při nachlazení pomáhá černý bez, lípa, mateřídouška, jitrocel a řebříček, ke kterým se hodí přimíchat i tymián a heřmánek.

Pro zklidnění a usínání použijte třezalku a kontryhel společně s meduňkou, dobromyslem nebo sedmikráskou.