close info Profimedia

Johana Dahlová 2. 10. 2023 8:45 clock 4 minuty video

Zatímco ještě před několika desítkami let jsme se dívali na kávu jako skrytého ďábla, který rozpumpuje srdce a je dokonce návykový, dnes na kávu nahlížíme docela jinak. Káva je zdravá, ale může být dokonce i zdravější. Co do ní přidat?

Hrozí vám infarkt nebo tělu káva spíš prospívá? Ano, zrychlí tep a špatně se po ní usíná, ale zdravotní riziko představuje jen pro některé nemocné a při nadužívání. Platí, že pokud je vaše srdce v pořádku a nepřekročíte tři až čtyři šálky denně, pak je káva skutečně velkým přínosem pro vaše zdraví. Nutné je ale nebláznit a sledovat, co se s vaším tělem děje. Máte-li problémy s usínáním, pak se rozhodně doporučuje vynechat kávu v pozdně odpoledních a večerních hodinách. U někoho způsobují nervozitu a roztěkanost už dva šálky silné kávy, proto je třeba brát ohled na individuální vnímání konzumace nejen kávy, ale také jiných nápojů a potravin. Eat Sleep Burn vám představuje kávu na marocký způsob. Autorka příspěvku má nejen marocké ale i perské kořeny a ukáže vám, jak kávu kořením ochutit. Podívejte se a přečtěte si dál, jak jinak můžete kávu vylepšit a nač si dát pozor po padesátce. Zdroj: Youtube Káva a zdraví po padesátce O tom, že je káva v mnohém zajímavá a docela zdravá se mluví léta. Možná se ale ptáte, v čem spočívají konkrétně přínosy kávy? Především je velmi bohatá na antioxidanty a kombinace látek v kávě svědčí v podstatě celému organismu. Považte sami. Káva napomáhá koncentraci a bdělosti, ale také podporuje kognitivní funkce díky obsahu kofeinu.

Kofein stojí i za dočasným zvýšením adrenalinu, což může pomoci při fyzickém a sportovním výkonu.

Antioxidanty hrají významnou roli v ochraně buněk celého organismu.

Káva také snižuje riziko propuknutí diabetu 2.typu, Parkinsonovy i Alzheimerovy choroby, onemocnění srdce či jater.

Káva zlepšuje náladu a má až antidepresivní účinky. Pocit relaxace ještě umocňuje to, že je nápoj navíc součástí setkávání se s přáteli nebo podobných příležitostí. I sociální aspekt je pro člověka velmi důležitý. Pamatujte ale, že po 50 je vhodné vnímat tělo a jeho potřeby o něco intenzivněji. V tomto věku už mohou být problémy s usínáním, vyšším tlakem, zdravím kostí či kontraindikací s léčivy obvyklejší a intenzivnější. Obvykle není nutné kávu zcela vyloučit, ale redukovat její konzumaci natolik, abyste mohli využít jejích přínosů, ale nekomplikovali si situaci jinak. Je možné kávu udělat ještě zdravější? Skořice na hubnutí Určitě! A to přidáním dalších ingrediencí a nejčastěji kořením, které už máte nejspíš doma. Například skořice je výborným doplňkem kávy, a to nejen ze zdravotních důvodů. Skořice prostě v kávě nepřekáží. Šálek horkého nápoje příjemně ovoní, nepůsobí nepřirozeně a špetku můžete přidat jednoduše do jakékoli připravované kávy. Skořice ale také napomáhá regulovat krevní cukry, což může napomoci hubnutí či udržení váhy. I skořice obsahuje velké množství antioxidantů a vyloženě se doporučuje především ženám po 50, které mívají problém s výkyvy hladiny hormonů. close info Shutterstock zoom_in Kakao zažene chutě na sladké Kakao reguluje chutě na sladké Do kávy je možné přidat také kvalitní kakaový prášek. Přírodní kakao patří mezi zdroje antioxidantů, reguluje pocity chutí na sladké a díky srovnání hladiny cukrů v krvi a v mnoha ohledech jde o stejně významnou surovinu jako je káva samotná. Dejte si však pozor při nákupu kakaového prášku, u chutného a kvalitního si připlatíte. Kajenský pepř a kurkuma na podporu metabolismu Do kávy se také někdy přidává špetka kajenského pepře a kurkumy. Kurkuma je známá především protizánětlivými účinky a látkami, které mají protirakovinný potenciál, zatímco kajenský pepř podporuje metabolismus. Obé je možné přidat společně i zvlášť. Najděte si kombinaci, které vyhovuje vám! close info Shutterstock zoom_in Kurkuma má podle vědců i protirakovinné účinky Kardamom proti zánětům v těle V arabských zemích se můžete setkat s kávou s kardamomem. Pro nás nezvyklá kombinace je v těchto zemích zcela běžná a káva se s kardamomem společně mele a je již součástí koupené velmi jemně mleté kávy. Také aromatický kardamom obsahuje antioxidanty, protizánětlivé a snad i protirakovinné látky, podporuje srdce a plíce, optimalizací hladiny cukrů snižuje pocit chuti na sladké a v případě bolestivé menstruace či křečí pomáhá tišit také tyto projevy. Související články close Zdraví Nápoj za pár korun plný bílkovin: Pro ženy nad 50 je to zázrak na hubnutí close Zdraví Naše babičky v září sušily listy ořešáku ve velkém. Pomáhaly jim přežít zimu. Jak? Zzdroje: healthline.com, rehabilitace.info

tag antioxidant hormon káva kurkuma menopauza pepř Skořice zdraví

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít