Potraviny vhodné při akné: Tyto vás ho mohou i úplně zbavit

Říká se, že jsme to, co jíme. A něco na tom opravdu je! Jídlo ovlivňuje neskutečné množství různých procesů v lidském těle. Některé potraviny dokáží tělo čistit, jiné jsou pro něj toxické a způsobují mnoho potíží, včetně akné.

Akné dokáže pěkně potrápit a zná to každý z nás. Protivný pupínek se zpravidla objeví častokrát ve chvíli, kdy se nám to vůbec nehodí. Jedná se o jedno z nejrozšířenějších onemocnění kůže. V případě, že vás sužuje i v době, kdy máte už pubertu dávno za sebou, měli byste to řešit. Kromě důkladné péče o pleť za pomoci dnes mnoha dostupných produktů, můžete tělu pomoci i některými potravinami, které obsahují látky prospěšné k hojení. Které to jsou?

Banánová slupka

Banány jsou skvělé a mají spoustu výhod, které podporují lidské zdraví. Obsahují totiž nepřeberné množství nejrůznějších zdraví prospěšných látek. A to i ve slupce, v níž je lutein, což je extrémně silný antioxidant. Díky němu se zbavíte nejen otoků a mnoha zánětů, ale podporuje také růst zdravých buněk. Nejenže vám proti akné prospěje banány jíst, ale když si banánovou slupkou budete potírat obličej, pleť se zklidní a velice se sníží její případné zarudnutí.

Jablečný ocet

Tento zlatavý mok má výrazné antiseptické účinky. Když si ho naředíte v poměru 1 díl octa a 3 díly vody, budete mít skvělý prostředek proti akné. Domácí tonikum nanášejte pomocí vatového tamponku na postižené oblasti a nechte působit 15 minut. V závěru si pleť důkladně opláchněte čistou vodou.

Med

Med má skvělé protizánětlivé účinky, a proto je kosmetika ze včelařských produktů tak účinná a oblíbená. Smíchejte 1 čajovou lžičku medu se skořicí a naneste směs na postižené místo. Po 20 minutách působení důkladně opláchněte.

Droždí

V této surovině je vzácností pro akné obsažený vitamin B. Velice prospívá k udržení zdravé a zářivé pleti. Když smícháte kousek droždí společně s vlažnou vodou, budete mít báječnou masku, která je na akné naprostým zázrakem. Naneste si ji na obličej, nechte působit tak 15 minut a pak dokonale opláchněte.

Zelí

Čím kysanější, tím lepší! Bezvadné je i asijské kimchi! Působí velice příznivě na trávící proces i metabolismus a patří mezi nejzdravější potraviny světa.

Olivový olej

Protože obsahuje mastné kyseliny, je doslova elixírem pro stav a vzhled naší pokožky. Dejte si po ránu jednoho malého „panáčka“ oleje a máte vystaráno.

Česnek

Rozkrojte stroužek česneku a přiložte na pupínek. Buďte opatrní, abyste nezasáhli jakýmkoliv způsobem oči. Má skvělé dezinfekční účinky, a to přesně pokožka s akné pupínky potřebuje. Obklad z česneku přikládejte několikrát denně. Trápí vás nepříjemné „podkožní akné“? Večer, než půjdete spát, si ukrojte tenký plátek česneku, přiložte jej na postižené místo a přelepte náplastí. Ráno vše odstraňte a pleť si opláchněte vlažnou vodou.

Ořechy a semena

Ořechy obsahují omega-3 nenasycené mastné kyseliny. Nejvíc je jich ve lněných a chia semínkách a značnou dávku obsahují i vlašské ořechy. Velké množství antioxidantů najdete také v brusinkách, ostružinách i borůvkách.

2 litry vody denně

Ano, i pitný režim je důležitý! Platí pravidlo, že denně byste měli vypít 2 litry tekutin. Voda slouží nejen k udržení činnosti těla, ale hydratuje pokožku a tím napomáhá k jejímu zdraví.

Zdroje: www.cz.hair-action.com, www.blendea.cz, www.tiptar.com