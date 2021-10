Trápí vás akné i v dospělosti? Pomoci může jedlá soda, jablečný ocet i kurkuma

Zase se vám na obličeji vyskytl nechtěný pupínek? Nebo je jich dokonce víc? Je jasné, že to není žádná hitparáda, ale chce to klid a žádný stres. Je to jen akné. Sice se jedná o nejrozšířenější kožní onemocnění, ale dá se s ním rychle zatočit. Lepší než chemie často bývá přírodní léčba.

Nikdo nemá rád akné a každému z nás dokáže dost znepříjemnit život. A v posledních letech to není jen záležitostí náctiletých. Najdou se ženy a muži, kteří se i po třicítce potýkají s červenými zanícenými pupínky. Jakmile se akné objeví, okamžitě všichni přemýšlejí nad tím, jak se ho zbavit.

Předpokládá se, že u dospívajících je akné způsobeno změnami v hladinách pohlavních hormonů, k nimž dochází v průběhu puberty. U dospělých akné postihuje hlavně ženy a nejčastěji se objevuje těsně před menstruací nebo během těhotenství. Akné mohou způsobit také některé léky a nevhodná strava.

Jak akné vypadá

Nejobvyklejší formou akné je trudovitost, která je charakteristická hrbolky s hnisavým vrcholkem. V těžších případech se pod kůží objevují shluky bolestivých, tekutinou naplněných dutinek (cystické akné) nebo nebolestivé tuhé infiltráty. Obojí může vést k tvorbě trvalých dolíčků a jizviček.

Jedlá soda je nejen cenově dostupná, ale má i skvělé antibakteriální vlastnosti. Zdroj: al1962/shutterstock.com

Kde se bere a proč vzniká

Akné je onemocnění kůže, které vzniká tehdy, když se pór na kůži ucpe buď mazem nebo odumřelými zbytky kůže. Proto má pak často tendenci infikovat se a zanítit, čímž vznikne typický pupínek. Mastná pleť, odumřelá kůže a infekce tedy hrají při vzniku akné klíčovou roli.

Trápí vás akné? Vsaďte na přírodní léčbu

Na mírnější formy akné platí očista, regenerace organismu a správná a pečlivá péče o pleť. A nemusíte si pořizovat jen drahou kosmetiku a všemožné chemické přípravky. Některé účinné prostředky máte určitě doma.

Jedlá soda

Bílý prášek, který je běžně dostupný v každém obchodě s potravinami, vám při správném použití nahradí ledajaké kosmetické produkty. A navíc je jedlá soda nejen cenově dostupná, ale má skvělé antibakteriální vlastnosti. Takže je naprosto ideální. Zároveň dokáže vyrovnat tón pleti, krotí výskyt černých teček a vyhlazuje nevzhledné jizvy po akné. Výhodou je také to, že tento bílý prášek báječně působí na neutralizaci úrovně pH vaší pokožky. Málokdo však ví, že je dobré si ji sem tam nanášet i na obličej.

Kouzelná směs ze spíže

Stačí, když smícháte 2 polévkové lžíce sody s trochou vody a vytvoříte hladkou pastu. Naneste ji na vybranou oblast obličeje a nechte působit zhruba 15 minut, poté obličej omyjte vlažnou vodou.

Všeho s mírou

Postup však neopakujte příliš často, stačí tak jednou za 2 až 3 týdny, protože zdravá pokožka je sama o sobě mírně kyselá. A právě tento kyselý „plášť" pomáhá vytvářet ochrannou bariéru a je důležitý pro celkové zdraví pokožky. Nadměrná aplikace sody může snadno olejovou bariéru pleti narušit a změní tak přirozené pH a zlikviduje i tzv. přátelské bakterie na povrchu kůže, které pomáhají předcházet infekci a akné.

Jablečný ocet

Díky svým vlastnostem udržuje ocet vaši pleť bez bakterií, mazu a prachových částic. Snižuje tím riziko vzniku akné a podobně jako soda napomáhá obnovit a vyvážit hladinu pH pokožky. Navíc ocet vysušuje nadměrný kožní maz. Po několika týdnech používání bude vaše pokožka nejen měkčí, ale póry se zatáhnou a budou menší a bez zbytečných pupínků. Jablečný ocet skvěle zabíjí bakterie, odstraňuje přebytečnou špínu, olej a make-up a rozpouští mrtvé kožní buňky.

Kurkuma je plná antioxidantů, které poskytují pokožce mnoho výhod, včetně rozjasnění a čištění. Zdroj: id-art/shutterstock.com

Jednoduché čistící tonikum

Stačí smíchat jablečný ocet s vodou v poměru 1:5 a tonikum vatovým tamponkem nanášet na opláchnutou pleť. Poté jen omýt vlažnou vodou a osušit. Za pár dní uvidíte skvělé výsledky.

Kurkuma vás zbaví akné, tmavých kruhů pod očima i prvních vrásek

Kurkuma je plná antioxidantů, které poskytují pokožce mnoho výhod, včetně rozjasnění a čištění. Známé jsou její protizánětlivé a antibiotické účinky, a tak úžasně bojuje proti akné. Velmi dobře pomáhá také odstraňovat pigmentové skvrny na obličeji. Proto oblíbenou přísadou i v pleťových maskách.

Domácí pleťová maska na akné

Budete potřebovat kurkumu a med, z nichž vyrobíte jemnou kašičku, která má silné protizánětlivé účinky a skvěle hojí kůži. Komu by se nelíbila varianta s medem, může použít i čistý bílý jogurt nebo tvaroh.

