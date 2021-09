Alkohol a houby: Lze je kombinovat. Jeden druh ale může vyvolat prudkou otravu

Zdroj: from my point of view / Shutterstock.com

Zdroj: from my point of view / Shutterstock.com

Setkali jste se již s názorem, že se na houby nemá pít? Nepřekvapuje vás to a myslíte si, že na tom něco bude, anebo to považujete za hloupost? Je to tak i není. Alkoholu se zdržte jen pokud sbíráte tento konkrétní druh.

Těžké houby a alkohol dělají divy

To, že se nemají kombinovat houby a alkohol, nám může připadat i logické. Rodiče všem přeci říkali, že houby jsou těžké do žaludku. Když se k tomu přidá ještě alkohol, kdo ví, co se může v těle dít. Je to všechno ale trošku jinak. Pokud si dáte smažené žampiony, bedly na kmíně či houbovou omáčku z hříbků a zapijete je malým pivem či deckou vína, nic zvláštního se nestane. Ani jeden malý „panák" tvrdého alkoholu neublíží. Kombinace s alkoholem je ale velmi nebezpečná při konzumaci jednoho konkrétního druhu. A tím je hnojník inkoustový.

Sklenka alkoholu k běžnému jídlu s houbami nevadí. Zdroj: Plateresca / Shutterstock.com

Hnojník je jedlý jen někdy

Obávaný Hnojník inkoustový (Coprinopsis atramentaria) je houba rostoucí z tlejícího dřeva. Na polích, loukách a zahradách se vyskytuje od jara až do podzimu, a i když je obecně považován za houbu nejedlou či přímo jedovatou, její mladé plodnice se smí konzumovat a prý jsou i velmi chutné. Mladý hnojník inkoustový je vejčitě uzavřený a vysoký jen tři až sedm centimetrů. Klobouk je popelavě šedé barvy, ale stářím černá.

Jedovatý hnojník se nesnese s alkoholem

Tato houba obsahuje koprin čili aminokyselinu, která tělu neškodí. Problém nastává až při trávení houby. Během konzumace alkoholu dochází k tvorbě toxického acetaldehydu, který se tělo snaží rychle odbourat. Při konzumaci hnojníku koprin zastaví odbourávání acetaldehydu a ten se pak v těle hromadí. Z tohoto důvodu dojde k otravě, jejíž symptomy se začnou objevovat zhruba po dvou hodinách po konzumaci.

Hnojník inkoustový (Coprinus atramentarius) roste ve skupinkách na loukách i zahradách. Zdroj: Shutterstock.com / Dabjola

O nebezpečí kombinace alkoholu a hnojníku se ví už dávano

Na účinky alkoholu při pozření hnojníku se v mykologických publikacích upozorňuje, takže se nejedná o nějaký nový objev či neověřenou zprávu. O biochemických procesech probíhajících v těle po požití hnojníku a alkoholu se ví již od osmdesátých let. Je to fakt, který by neměl být opomenut, protože i sebezdravější organismus si s nahromaděným acetaldehydem nedokáže poradit. Takzvaný antabusový efekt, jak je tato otrava jinak nazývána, je stejnou reakcí, k jaké dochází při požití některých antibiotik a alkoholu. U postižených se objeví bušení srdce, nával horkosti, zrychlení tepu i zčervenání tváře.

