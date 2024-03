Alkohol zdraví neprospívá, ale způsob jakým ovlivňuje hladinu cholesterolu se rozhodně nedá jednoznačně označit za negativní. Jak je to možné a co tedy dělá alkohol s cholesterolem v našem těle?

Co působí na hladinu cholesterolu?

Obáváte se i vy vysokého cholesterolu? Cholesterol si většina z nás spojuje jen s tím, co jíme, ale to je docela nepřesné. Nejen jídelníček, ale životní styl celkově ovlivňuje to, jak naše tělo dokáže s cholesterolem, ale i mnoha jinými látkami pracovat. Roli hraje i pohyb, dostatek odpočinku či zlozvyky jako kouření a konzumace alkoholu. Příliš vysoká hladina LDL cholesterolu pak ohrožuje zdraví kardiovaskulárního systému, a tak i celého organismu.

Podívejte se na příspěvek z YouTube kanálu „Jirka vysvětluje věci“. Prozradí vám, co se děje s tělem, když přestanete pít alkohol.

Co udělá s cholesterolem alkohol?

O tom, že Češi mají až příliš vřelý vztah k alkoholu, jistě také něco víte. Málokdo ale tuší, co dělá alkohol s hladinou cholesterolu. Odpověď není jednoznačná, protože to závisí na tom, kolik alkoholu vypijete.

Příliš vysoká hladina cholesterolu neblaze působí na naše srdce a celý kardiovaskulární sytém. Nicméně není cholesterol jako cholesterol a dnes již víme, že existuje LDL a HDL čili pro zjednodušení špatný a dobrý cholesterol. Konzumace alkoholu působí na oba.

Zjistilo se, že mírná konzumace alkoholu může zvýšit HDL cholesterol, který usazeniny v tepnách pomáhá odstraňovat. Takže se dá říci, že alkohol v tomto případě rozhodně není strašákem. Poukazuje na to například studie „Vliv alkoholu na kardiovaskulární rizikové faktory: Jsou k dispozici nové informace?“ či „Přínosy a rizika mírné konzumace alkoholu pro kardiovaskulární onemocnění: Současné poznatky a kontroverze“, která byly obě publikované v odborném časopise Nutrients v roce 2020.

Na množství rozhodně záleží. Platí to také o vlivu alkoholu na cholesterol.

Čím víc alkoholu, tím víc špatného cholesterolu

Nicméně se také potvrdilo, že čím víc nezaznamená, tím líp. S nadměrnou konzumací se zvyšuje především špatný LDL cholesterol, triglyceridy a také krevní tlak, což je špatná zpráva především pro srdce. Riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění pak totiž rapidně vzrůstá.

Ze studie výstižně nazvané „Poruchy způsobené užíváním alkoholu a srdce“ zveřejněné v časopise Addiction v roce 2019 se například dozvíte, že optimální přínos má u žen konzumace poloviny až jedné jednotky alkoholu, u mužů jsou to maximálně dvě jednotky alkoholu. Nicméně jedním dechem dodává, že u osob, které již na cholesterol či onemocnění srdce trpí, není žádná míra dostatečně bezpečná, a proto je u těchto pacientů nanejvýš vhodná úplná abstinence.

