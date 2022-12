Podle kardiologa by měli starší lidé popíjet víno častěji než mladí. Proč?

Přestože je v současnosti alkohol synonymem jistého životního stylu spíše u mladší generace, mohou si ho ve správné dávce dopřát i starší lidé. Pokud je totiž konzumován v přiměřené míře a kvalitní, poskytuje jisté zdravotní výhody.

Pokud jste již dosáhli k vyšší věkové hranici, nemusíte se nadobro vzdát svého oblíbeného alkoholického nápoje. Podle odborníků na srdce jej můžete využít jako podpůrný lék. Ovšem jen ve správných dávkách a v případě, že vás netrápí nějaké další choroby.

Alkohol provází lidstvo odpradávna

Každý národ měl už kdysi často svůj fermentovaný nápoj, který se zpravidla pil při výjimečných rituálech a vzácných příležitostech. Velmi populární byla výroba kvašených nápojů již ve starověku. Řekové a Římané byli šikovní ve výrobě vína a jejich zkušenosti se postupně rozšířily po celém světě. Sumerové a Babyloňané zas výborné vařili pivo. Postupně se díky rychle se rozvíjející technologii výrobní postupy na výrobu destilátů zdokonalily do současné podoby.

Výrobní postupy na výrobu destilátů se zdokonalily do současné podoby. Zdroj: Shutterstock

Jak je to s pitím alkoholu

V tomto případě platí dvojnásob, že všeho moc škodí. Nadměrné a dlouhodobé pití alkoholu je samozřejmě pro lidský organismus velice zatěžující a nebezpečné. Dokonce se jedná o silně návykovou látku.

Pokud si však dopřáváte alkohol ve správných dávkách, může na vaše tělo působit i léčebně. A tvrdí to i odborník na slovo vzatý, kardiolog profesor Milan Šamánek: „Pravidelné pití malého množství alkoholu je prospěšné pro zdraví kardiovaskulárního systému. Potvrzují to rozsáhlé studie. A zejména je to velmi prospěšné ve vyšším věku.“

Červené víno jako „mléko starců"

Podle četných vědeckých studií alkohol, zejména červené víno, má pozitivní vliv na snižování nemocí srdce a cév. Červené víno totiž v těle zvyšuje hladinu estrogenů, snižuje krevní tlak a zároveň i nezdravý stres. Obsažené polyfenoly mají navíc silné protirakovinné účinky.

Ve správných dávkách dokáže červené víno podstatně snížit riziko infarktu myokardu, a to až o polovinu. Pozitivní účinek má i na zlepšení stavu cukrovky a u starších lidí navíc prospívá motorice i jejich mozku. Střídmé popíjení alkoholických nápojů totiž v tomto případě pomáhá zachovat bystrou mysl i v pozdním věku.

Jaké množství je našemu srdci prospěšné?

V normálních případech tedy zdraví neuškodí mužům denně 1 až 4 sklenky kvalitního červeného vína, ženy by měly vypít jen 1 až 2 deci. Nikdy však nezapomeňte, že byste měli vždy zvážit váš celkový zdravotní stav a nikdy nezapomenout na zdravý životní styl s dostatkem aktivního pohybu, zdravé stravování a také přiměřený odpočinek.

Ženy by měly vypít jen 1 až 2 deci vína denně. Zdroj: Shutterstock

Negativa alkoholu

V první řadě je alkohol v nadměrné míře nebezpečný pro játra, které značně zatěžuje. Zároveň při pravidelné konzumaci nezdravě dráždí střevní sliznici. Proto je zdrojem mnoha trávicích potíží a často přispívá k obezitě. Mnohdy je příčinou špatných nálad, některých depresí a často narušuje úsudek a výkonnost. Alkohol značně snižuje imunitu celého organismu a nadměrně jej odvodňuje.

Nezapomínejte pít i vodu

Pokud si alkohol v přiměřených dávkách dopřáváte denně, nezapomínejte nikdy na správný pitný režim a pijte po celý den dostatek čisté vody, kterou můžete doplnit bylinkovými čaji a ovocnými či zeleninovými šťávami.

Zdroje: frontiersin.org, www.brno.rozhlas.cz, www.cs.wagner-healthcare.com, www.dr.frej.cz